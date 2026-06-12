Finanzas

Bonos verdes en Costa Rica: mucho interés, pero poca acción

En los últimos seis años se han colocado apenas nueve bonos verdes mediante la Bolsa Nacional de Valores en el mercado primario. ¿Qué los frena?

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La inclusión de los bonos verdes en el mercado costarricense durante el 2020 sedujo rápidamente a los inversionistas; la posibilidad de obtener rentabilidad financiera mientras se apoyaban proyectos de conservación ambiental marcó un nuevo capítulo para las finanzas sostenibles en el país. Sin embargo, varios años después, el entusiasmo inicial contrasta con una realidad de escasez.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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