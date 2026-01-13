Calendario de pensiones 2026 en Costa Rica: CCSS, Jupema, Hacienda y Poder Judicial

Si usted es pensionado o tiene un familiar que depende de los depósitos mensuales de la seguridad social, esta información es valiosa. Las principales instituciones de Costa Rica ya han oficializado el cronograma de pagos para el 2026, permitiéndole planificar sus gastos y ahorros con antelación.
A continuación, presentamos la guía con las fechas exactas para los regímenes de la Caja (CCSS), el Magisterio Nacional (JUPEMA), el Ministerio de Hacienda y el Poder Judicial.
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Régimen No Contributivo (RNC)
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) deposita, habitualmente, en los últimos días del mes. Para el 2026, estas son las fechas en las que el dinero estará disponible en su cuenta:
|Mes
|Fecha de depósito (CCSS)
|Enero
|Viernes 30
|Febrero
|Viernes 27
|Marzo
|Martes 31
|Abril
|Jueves 30
|Mayo
|Viernes 29
|Junio
|Martes 30
|Julio
|Viernes 31
|Agosto
|Sábado 29
|Septiembre
|Miércoles 30
|Octubre
|Viernes 30
|Noviembre
|Sábado 28 (incluye aguinaldo)
|Diciembre
|Miércoles 30
Jaime Barrantes Espinoza, gerente de Pensiones de la CCSS, recordó mediante un comunicado de prensa que el depósito de la pensión se hace en la cuenta bancaria indicada por el pensionado y registrada en el sistema.
“No es necesario que deban presentarse al banco a retirar el dinero, cuando pueden acceder mediante la tarjeta de débito o medios electrónicos”, señaló.
Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA)
Para los educadores pensionados bajo la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), el sistema varía según el régimen al que pertenezcan:
- Régimen Transitorio de Reparto (RTR): Los pagos se realizan generalmente el día 20 de cada mes (o el día hábil más cercano).
- Régimen de Capitalización Colectiva (RCC): Este grupo recibe sus depósitos de forma quincenal (usualmente los días 13/14 y 28/29 de cada mes).
|Mes
|Fecha de depósito RTR
|Fecha de depósito RCC
|Enero
|20
|13/28
|Febrero
|20
|13/25
|Marzo
|20
|13/26
|Abril
|20
|14/27
|Mayo
|20
|14/28
|Junio
|19
|12/26
|Julio
|20
|14/28
|Agosto
|20
|14/26
|Septiembre
|21
|14/28
|Octubre
|20
|14/28
|Noviembre
|20
|13/26
|Diciembre
|21
|14/24
|Aguinaldo
|4 de diciembre
|4 de diciembre
Régimen del Ministerio de Hacienda
Este régimen abarca a pensionados de guerra, expresidentes y exservidores públicos de otros regímenes especiales administrados por el Estado a través de la Dirección Nacional de Pensiones.
En total, son 14 regímenes divididos en Contributivos, No Contributivos y Prejubilaciones. El depósito se realiza de forma mensual y centralizada.
|Mes
|Fecha de depósito
|Enero
|20
|Febrero
|20
|Marzo
|20
|Abril
|20
|Mayo
|20
|Junio
|19
|Julio
|20
|Agosto
|20
|Septiembre
|21
|Octubre
|20
|Noviembre
|20
|Diciembre
|21
Jubilados del Poder Judicial
El sistema de jubilaciones del Poder Judicial mantiene una estructura de pagos quincenales. Los depósitos para el año 2026 se realizarán de la siguiente manera:
|Mes
|I Quincena
|II Quincena
|Enero
|13
|28
|Febrero
|13
|25
|Marzo
|14
|26
|Abril
|14
|27
|Mayo
|12
|27
|Junio
|14
|26
|Julio
|14
|28
|Agosto
|14
|26
|Septiembre
|14
|28
|Octubre
|14
|28
|Noviembre
|13
|26
|Diciembre
|14
|24
|Aguinaldo
|4 de diciembre
Consejos de seguridad
Para evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan:
- Use cajeros automáticos en lugares seguros: De preferencia dentro de centros comerciales o sucursales bancarias.
- Evite la ayuda de desconocidos: Si tiene dificultades técnicas en el cajero automático, no acepte colaboración de personas que estén en la fila. Es preferible entrar a la sucursal y solicitar asistencia a un funcionario debidamente identificado.
- Priorice el uso de tarjeta: No es necesario retirar todo el efectivo el mismo día; puede pagar directamente con su tarjeta de débito en comercios.
- Desconfíe de llamadas sospechosas: Ninguna institución le pedirá códigos o claves por teléfono para “activar” su pensión.
- Nunca entregue claves dinámicas o ‘tokens’: Recuerde que los funcionarios bancarios jamás le solicitarán por teléfono, correo o WhatsApp los códigos que llegan a su celular o generador de claves. Si se lo piden, cuelgue de inmediato; es una estafa.
- Active las notificaciones bancarias: Solicite a su banco que le envíe alertas por mensaje de texto (SMS) o correo electrónico cada vez que se realice una transacción. Esto le permitirá detectar y reportar cualquier movimiento no autorizado en tiempo real.