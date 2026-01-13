Finanzas

Calendario de pensiones 2026 en Costa Rica: CCSS, Jupema, Hacienda y Poder Judicial

Conozca las fechas exactas de pago de pensiones para 2026 en Costa Rica. Consulte aquí el calendario oficial de depósitos de la CCSS, Jupema, Hacienda y el Poder Judicial para planificar sus finanzas

EscucharEscuchar
Por Randall Corella Vargas

Si usted es pensionado o tiene un familiar que depende de los depósitos mensuales de la seguridad social, esta información es valiosa. Las principales instituciones de Costa Rica ya han oficializado el cronograma de pagos para el 2026, permitiéndole planificar sus gastos y ahorros con antelación.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaIVMCCSSJupemapensiones
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.