Calendario de pensiones 2026 en Costa Rica: CCSS, Jupema, Hacienda y Poder Judicial

Si usted es pensionado o tiene un familiar que depende de los depósitos mensuales de la seguridad social, esta información es valiosa. Las principales instituciones de Costa Rica ya han oficializado el cronograma de pagos para el 2026, permitiéndole planificar sus gastos y ahorros con antelación.

A continuación, presentamos la guía con las fechas exactas para los regímenes de la Caja (CCSS), el Magisterio Nacional (JUPEMA), el Ministerio de Hacienda y el Poder Judicial.

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Régimen No Contributivo (RNC)

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) deposita, habitualmente, en los últimos días del mes. Para el 2026, estas son las fechas en las que el dinero estará disponible en su cuenta:

Mes Fecha de depósito (CCSS) Enero Viernes 30 Febrero Viernes 27 Marzo Martes 31 Abril Jueves 30 Mayo Viernes 29 Junio Martes 30 Julio Viernes 31 Agosto Sábado 29 Septiembre Miércoles 30 Octubre Viernes 30 Noviembre Sábado 28 (incluye aguinaldo) Diciembre Miércoles 30

Jaime Barrantes Espinoza, gerente de Pensiones de la CCSS, recordó mediante un comunicado de prensa que el depósito de la pensión se hace en la cuenta bancaria indicada por el pensionado y registrada en el sistema.

“No es necesario que deban presentarse al banco a retirar el dinero, cuando pueden acceder mediante la tarjeta de débito o medios electrónicos”, señaló.

Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA)

Para los educadores pensionados bajo la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), el sistema varía según el régimen al que pertenezcan:

Régimen Transitorio de Reparto (RTR): Los pagos se realizan generalmente el día 20 de cada mes (o el día hábil más cercano).

Los pagos se realizan generalmente el (o el día hábil más cercano). Régimen de Capitalización Colectiva (RCC): Este grupo recibe sus depósitos de forma quincenal (usualmente los días 13/14 y 28/29 de cada mes).

Mes Fecha de depósito RTR Fecha de depósito RCC Enero 20 13/28 Febrero 20 13/25 Marzo 20 13/26 Abril 20 14/27 Mayo 20 14/28 Junio 19 12/26 Julio 20 14/28 Agosto 20 14/26 Septiembre 21 14/28 Octubre 20 14/28 Noviembre 20 13/26 Diciembre 21 14/24 Aguinaldo 4 de diciembre 4 de diciembre

Los regímenes de la CCSS y Jupema dieron a conocer el calendario de pago de las pensiones durante este 2026. Fotos: José Cordero y Graciela Solís (José Cordero y Graciela Solís/José Cordero y Graciela Solís)

Régimen del Ministerio de Hacienda

Este régimen abarca a pensionados de guerra, expresidentes y exservidores públicos de otros regímenes especiales administrados por el Estado a través de la Dirección Nacional de Pensiones.

En total, son 14 regímenes divididos en Contributivos, No Contributivos y Prejubilaciones. El depósito se realiza de forma mensual y centralizada.

Mes Fecha de depósito Enero 20 Febrero 20 Marzo 20 Abril 20 Mayo 20 Junio 19 Julio 20 Agosto 20 Septiembre 21 Octubre 20 Noviembre 20 Diciembre 21

Jubilados del Poder Judicial

El sistema de jubilaciones del Poder Judicial mantiene una estructura de pagos quincenales. Los depósitos para el año 2026 se realizarán de la siguiente manera:

Mes I Quincena II Quincena Enero 13 28 Febrero 13 25 Marzo 14 26 Abril 14 27 Mayo 12 27 Junio 14 26 Julio 14 28 Agosto 14 26 Septiembre 14 28 Octubre 14 28 Noviembre 13 26 Diciembre 14 24 Aguinaldo 4 de diciembre

Consejos de seguridad

Para evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan: