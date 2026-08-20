Finanzas

Cámara de Comercio abre concurso para contratar en alto puesto ejecutivo

Convocatoria estará abierta hasta el 28 de agosto

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El puesto de director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica se encuentra vacante, por lo que, la organización abrió un concurso para contratar a la persona que asumirá las riendas de la gestión administrativa y la representación del sector comercio y servicios del país.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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