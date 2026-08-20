Cámara de Comercio abre concurso para contratar en alto puesto ejecutivo

El puesto de director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica se encuentra vacante, por lo que, la organización abrió un concurso para contratar a la persona que asumirá las riendas de la gestión administrativa y la representación del sector comercio y servicios del país.

La convocatoria para este cargo gerencial estará habilitada hasta el próximo viernes 28 de agosto de 2026.

Curriculum Vitae fotografía de shutterstock (Shutterstock)

Las personas interesadas en participar del proceso de selección deberán postularse y enviar sus atestados mediante el siguiente enlace oficial: https://lnkd.in/eV7F7DK2.

Este empleo es catalogado como estratégico, pues quien asuma la posición tendrá que combinar el liderazgo gerencial de la institución con la incidencia pública a favor de los empresarios comerciales costarricenses.

Requisitos para el puesto

De acuerdo con el perfil publicado por la organización, se busca un profesional con amplia experiencia.

Entre los principales requisitos para concursar por el cargo destacan:

Poseer el grado académico de licenciatura en Administración de Empresas, Derecho, Economía, Relaciones Internacionales o carreras afines.

Contar con al menos cinco años de experiencia en puestos de alta dirección.

Demostrar experiencia previa en relacionamiento institucional, así como en gestión gerencial y financiera.

Tener capacidad comprobada para liderar equipos de trabajo.

Contar con experiencia en el desarrollo de alianzas estratégicas.

Sobre la organización

La Cámara de Comercio de Costa Rica cuenta con más de un siglo de trayectoria en la representación y defensa del sector privado nacional. También se ha involucrado en temas de competitividad, innovación y desarrollo empresarial.

Actualmente, la institución brinda asesorías especializadas y capacitaciones a sus afiliados.

Además, alberga distintas entidades y programas que apoyan nichos específicos de negocio. Entre ellos figura el Centro Nacional de Franquicias (Cenaf), diseñado para expandir negocios mediante este modelo comercial.

La organización también lidera el Observatorio de Comercio Ilícito (OBCI), enfocado en estudios y acciones para combatir el contrabando y la piratería, y el Centro de Conciliación y Arbitraje (CCA), el primero autorizado en el país por el Ministerio de Justicia para la resolución alterna de conflictos.

En materia de innovación y apoyo social, impulsa el centro Inn Up para proyectos de emprendimiento y el Programa Mujer Empresaria (PME), creado en el 2010 para fortalecer las capacidades de liderazgo y negocios de las mujeres.