Caso Desyfin: fondos de inversión del BCR, Banco Popular y Mutual SAFI cuentan con inversiones en la financiera

Las sociedades administradoras de fondos de inversión (SAFI) del Banco de Costa Rica, del Banco Popular y del Grupo Mutual informaron a sus clientes sobre su participación en activos de bolsa y sobre la tenencia de ahorros en la financiera Desyfin, la cual entró en proceso de intervención el 13 de agosto.

Desyfin, que realiza intermediación financiera y también tiene operaciones activas en el mercado bursátil, fue intervenida por el Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (Conassif), luego de que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) detectó malas prácticas en la gestión de su cartera crediticia que le habrían hecho caer en estado de insuficiencia patrimonial.

La información la comunicaron las SAFI a través de varios hechos relevantes publicados, los cuales constan en la página de la Superintendencia General de Valores (Sugeval).

Esta es una obligación legal, pues los gestores de fondos de inversión están obligados a segregar los activos de su cartera cuando un emisor se declara en suspensión de pagos.

Desyfin fue intervenida desde el 13 de agosto pasado. La financiera tiene seis emisiones de bonos activas, por montos colocados de $3,5 millones y ¢14.500 millones.

Caso por caso

BCR SAFI

La sociedad administradora del BCR informó de que su fondo de inversión BCR Mixto Dólares No Diversificado realizó una inversión en Desyfin desde setiembre del 2023, la cual vencía el 30 de agosto del presente año.

La información la divulgó a través del hecho relevante CHR-5422, publicado el 14 de agosto, en el cual recordó que “al momento de la compra, (Desyfin) cumplía con todos los requisitos regulatorios”.

El nivel de exposición del Fondo, sin embargo, es bajo. Según la información de la entidad, el activo en cuestión representa el 0,79% del activo total del instrumento bursátil.

“Según estimaciones de BCR SAFI, en el escenario más negativo, la afectación en el rendimiento de la cartera de inversiones del Fondo Mixto Dólares se estima en -0,05%”, respondió la institución, ante una consulta de EF.

El fondo BCR Mixto Dólares No Diversificado contabiliza activos totales por ¢65.128 millones y tenía 3.671 cuentas abiertas hasta el cierre de la primera quincena de agosto. Su rendimiento en los últimos 12 meses, además, fue de 2,96%.

Popular SFI

La sociedad administradora del Banco Popular, por otra parte, invirtió en activos de Desyfin por medio de dos fondos. Ellos son el fondo de Inversión Popular Liquidez Mixto Colones No Diversificado y el fondo de Inversión Popular Liquidez Mixto Dólares No Diversificado.

La información la divulgó la entidad a través de los hechos relevantes CHR-5424 y CHR-5445, publicados el 14 y el 20 de agosto.

En el caso del primer fondo, la participación en el activo de Desyfin es de 8,26%; mientras que en el segundo, de un 8,65%.

“De forma paralela y responsable, la sociedad se avoca a la gestión de recuperación del porcentaje segregado antes indicado o liquidación según corresponda, en línea con los avances que el proceso de intervención defina, siempre en procura de la mayor transparencia e interés del inversionista”, se lee en el segundo comunicado.

“A nuestros inversionistas, les estaremos remitiendo el estado de cuenta de su “fondo de inversión original “ y otro del “fondo auxiliar” para el registro del comportamiento del valor de sus participaciones”, puntualizó la institución.

El fondo de Inversión Popular Liquidez Mixto Colones No Diversificado cuenta con ¢42.626 millones en activos, 1.151 cuentas abiertas y su rendimiento en los últimos meses fue de 3,63%; mientras que el fondo de Inversión Popular Liquidez Mixto Dólares No Diversificado con ¢22.047 millones en activos, 409 cuentas abiertas y su rendimiento en los últimos meses fue de 3,95%.

Mutual SAFI

Mutual SAFI, por otra parte, señaló que sus fondos no contaban con exposición a activos bursátiles de Desyfin; sin embargo, sí se tenían montos invertidos a la vista en la financiera.

“La Sociedad de Fondos de Inversión Mutual mantiene recursos a la vista (en Desyfin), que representan el 6,73% del activo total administrado”, explicó la Sociedad a consultas de EF.

La cartera de fondos incluye los instrumentos: Titularización de Flujos Futuros de Cartera Hipotecaria de Vivienda en Colones #1, Mercado de Dinero No Diversificado Mutual I, Mercado de Dinero No Diversificado Mutual II, Ingreso Colones No Diversificado Mutual y Mutual Crecimiento Colones No Diversificado.

“De conformidad con el Artículo 41 del Reglamento General de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, se procedió a realizar la segregación de los fondos de inversión, y en el caso del fondo cerrado de titularización, se realizó una estimación de acuerdo con la NIC 36 (Norma Internacional de Contabilidad)”, explicó la SAFI.

La cartera completa de fondos de inversión de Mutual cuenta ¢17.320 millones en activos y 525 cuentas abiertas, cuyos rendimientos interanuales oscilan entre el 3,81% y 7,44%.

Las sociedades administradoras de fondos de inversión del BCR, Popular y Mutual indicaron que algunos de sus fondos tienen activos bursátiles de Desyfin o ahorros en la financiera.

Suspensión de pagos

La situación de la financiera Desyfin ya tiene sus primeras repercusiones sobre la bolsa costarricense. La entidad suspendió el pago de un bono de deuda en colones, por ¢3.000 millones, cuyo vencimiento del monto principal colocado estaba pactado para este lunes 19 de agosto.

La suspensión la comunicó la empresa InterClear, que se encargaba de realizar los pagos a los tenedores.

“Al momento de realizar el corte de vencimientos del día de hoy, el pago de los vencimientos del emisor Financiera Desyfin S.A., aún no había sido recibidos en nuestras cuentas. Les informaremos si eventualmente la intervención toma la decisión de normalizar los pagos de vencimientos”, comunicó la empresa a las entidades de custodia y los emisores interesados.

Como la entidad está intervenida, depende de los directores de este proceso la decisión de responder o no las obligaciones. La del 19 de agosto pasado, es la única obligación bursátil por pagar en este 2024.

Luego de caer en impago, la calificadora de riesgo SC Riesgo puso en observación a Desyfin.

Al momento de la intervención, la financiera tenía seis emisiones de bonos activas, por montos colocados de $3,5 millones y ¢14.500 millones. Además de la antes mencionada, cuya fecha de pago estaba pactada para el 19 de agosto, hay otras cinco, cuyas amortizaciones están programadas para fechas que van desde el 5 de julio de 2025 hasta el 11 de mayo de 2027, según los registros de la Bolsa Nacional de Valores (BNV).

El jerarca de la Sugeval, Tomás Soley, explicó en conferencia de prensa que la mayoría de los tenedores son sociedades jurídicas, aunque también hay ocho personas físicas afectadas.

Tanto la BNV como la Sugeval explicaron que, conforme a la Ley Reguladora del Mercado de Valores, no es posible divulgar el detalle de los mismos.

Todos los depósitos de personas y empresas en Desyfin están garantizados por hasta ¢6 millones, según la Ley de creación del Fondo de Garantía de Depósito (9.816). Pero esta garantía no incluye a las operaciones bursátiles. Así lo explicó e13 de agosto pasado la jerarca de la Sugef, Rocío Aguilar, quien señaló que esto es parte de lo que ahora deberán tomar en cuenta los encargados del proceso de intervención para determinar “cuál es la mejor manera de resolver la entidad”.