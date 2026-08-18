Finanzas

CDP en colones a agosto: esto pagan 14 entidades financieras por ahorros a plazo

Revise lo que 14 intermediarios le pagan a sus clientes por un certificado de depósito a plazo a 3, 6, 9 y 12 meses en colones

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Por Marcia Solano Miller

El Certificado de Depósito a Plazo (CDP) es una opción de inversión accesible para quienes buscan generar rendimientos con su dinero. Además, varias entidades permiten gestionarlo de forma rápida y sencilla mediante sus plataformas de banca en línea.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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