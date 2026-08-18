CDP en colones a agosto: esto pagan 14 entidades financieras por ahorros a plazo

El Certificado de Depósito a Plazo (CDP) es una opción de inversión accesible para quienes buscan generar rendimientos con su dinero. Además, varias entidades permiten gestionarlo de forma rápida y sencilla mediante sus plataformas de banca en línea.

El CDP permite colocar los ahorros durante un periodo previamente establecido y obtener un rendimiento al finalizar el plazo acordado.

En agosto de 2026, el promedio ponderado de la Tasa Pasiva Negociada (TPN), calculada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), fue de 4,02%. Este indicador refleja las tasas de interés pactadas por las entidades financieras para los depósitos a plazo.

Para este análisis, El Financiero consultó a 14 intermediarios financieros sobre las tasas de interés que ofrecían para CDP en colones a tres, seis, nueve y 12 meses. Estos fueron los resultados.

Cooperativas pagan mejores tasas

Las cooperativas destacan por ofrecer las tasas de interés más altas en CDP en colones. Al cierre de julio de este año, la Tasa Pasiva Negociada (TPN) promedio ponderada para estas entidades de ahorro y crédito alcanzó un 4,76%, el nivel más alto entre los distintos grupos de intermediarios financieros.

Le siguen las mutuales, que registraron una TPN promedio de 4,21%; la banca pública y privada tuvieron ambas un 3,77%.

Entre las cooperativas consultadas, Coocique ofrece las tasas más altas en tres de los cuatro plazos analizados: 3,65% a tres meses, 4,82% a seis meses, 5,22% a nueve meses y 5,66% a 12 meses.

A tres meses, Coopenae y Coopealianza registran 3,49%, mientras que Coope Ande alcanza 3,53%. A seis meses, Coopenae y Coopealianza ofrecen 4,42%, por debajo de Coocique.

En los plazos de nueve y 12 meses, Coocique mantiene el liderazgo, con 5,22% y 5,66%, respectivamente.

Montos mínimos

Los requisitos de capital para abrir un CDP varían de forma considerable entre las entidades consultadas. Los montos mínimos determinan cuánto dinero necesita una persona para acceder a este tipo de inversión.

El Banco Popular tiene el requisito más bajo, con una inversión inicial de ¢10.000. Le siguen Grupo Mutual, con ¢20.000, y Coopenae y Coope Ande, con ¢25.000 cada una.

En el otro extremo, BAC exige el mayor monto de entrada, con ¢250.000. Davivienda y DAVIbank requieren ¢100.000, mientras que BNCR, BCR, Promerica, Coopealianza, Coocique, Coopecaja y Mucap establecen un mínimo de ¢50.000.