Finanzas

Claves para entender la tendencia del tipo de cambio: así es como un periodista de ‘El Financiero’ ve presiones a la baja en el precio

Les comparto la forma que tengo como periodista de economía para ver la tendencia en el tipo de cambio, específicamente para ver las fuerzas de las presiones a la baja en el mercado de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Sergio Morales Chavarría

El mercado cambiario de Costa Rica funciona de tal manera que es irreal pensar en la posibilidad de predecir el precio del dólar para mañana. Tenemos buenos indicios para ver la tendencia que se espera, pero carecemos de certezas sobre el precio definitivo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Tipo de cambioDólarMonexPrecioTendencia
Sergio Morales Chavarría

Sergio Morales Chavarría

Tiene más de 20 años de laborar como periodista de El Financiero. Ha estado a cargo de temas de negocios, finanzas y macroeconomía. En los últimos años se ha desempeñado como editor de temas de política monetaria, indicadores económicos y la actividad comercial. Ha ganado premios de periodismo económico y estudiado el mercado de valores local.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.