Clientes del BCR deberán configurar un nuevo monto máximo a enviar por Sinpe Móvil. Vea cómo hacerlo

Ante el aumento de fraudes que se realizan por medio de números telefónicos ligados a cuentas bancarias, el Banco de Costa Rica (BCR) anunció que todos sus clientes tendrán que definir y configurar el monto máximo que pueden enviar por medio de Sinpe Móvil.

A partir de este miércoles 18 de junio, todas las personas tendrán ¢1 (un colón) como monto predeterminado para enviar dinero a través de ese sistema utilizando mensaje de texto SMS. Para aumentarlo, será necesario ingresar a la oficina virtual y configurarlo según lo decida cada cliente, hasta por ¢500.000.

Recientemente el BCR desactivó el servicio de SINPE Móvil en su sitio web. Se mantienen habilitadas para este servicio las opciones por medio de mensajes de texto y la aplicación BCR Móvil. (Fotomontaje La Nación/Fotomontaje La Nación)

“La recomendación primordial siempre ha sido que los clientes, al cambiar de número de celular, desafilien los números relacionados con SINPE Móvil, porque mantener un número que ya no se usa relacionado a cuentas bancarias es aprovechado por los defraudadores. Si el cliente no autogestiona con su Banco que ha cambiado de número, la entidad no tiene forma de enterarse porque el número de teléfono es un dato privado de dominio de cada persona”, explicó la entidad mediante un comunicado.

Dado que algunas personas ignoran esa recomendación y omiten reportar el cambio de número telefónico, son vulnerables a fraudes por medio de este canal transaccional.

Según el BCR, la nueva medida es una forma de proteger a sus clientes, brindándoles la posibilidad de establecer la cantidad de dinero que pueden enviar diariamente por SINPE Móvil.

Esta gestión se realiza una única vez y cada cliente deberá hacerlo de manera individual, a través de la oficina virtual del BCR. Por motivos de seguridad, la entidad informó que los colaboradores del banco no están efectuando llamadas para “ayudar” a los clientes a realizar estas gestiones.

A continuación explicamos cómo configurar el monto diario, siguiendo ocho pasos recomendados por la entidad.

Ingrese a www.bancobcr.com Haga clic en Oficina Virtual (en la esquina superior derecha de la página) Escriba su usuario y contraseña Digite el código de su BCR Clave Virtual Seleccione el botón Menú para ingresar a la opción Sinpe Móvil Elija la opción “Cambio de monto máximo” Digite la cantidad que desea autorizar y haga clic en “Modificar” Espere el mensaje automático que el sistema generará, confirmando el monto máximo permitido.

Recuerde que el monto máximo permitido es de ¢500.000.

Sinpe Móvil facilita las transacciones en tiempo real y evita que las personas lleven consigo efectivo. Cuando la cuenta de origen y la cuenta de destino son del BCR, no se cobra comisión.

Las transferencias entre ¢1 y ¢200.000 no tienen ninguna comisión. Una vez superado el acumulado diario de ¢200 000, cada transacción tiene un costo de $3 dólares.

Este lunes, el BCR también informó que el uso de la BCR Clave Virtual será obligatorio para todos sus clientes a partir del 18 de junio.

LEA MÁS: BCR eliminará su clave dinámica: aquí le explicamos cómo activar el nuevo sistema