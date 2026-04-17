Finanzas

Coleccionistas atentos: nueva moneda de ₡25 del Arenal estará disponible este mes de abril

La versión coleccionable se venderá a ₡8.500 en bancos autorizados con un límite de dos unidades por persona.

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La penúltima moneda de la serie de sitios emblemáticos llegará dedicada al Volcán Arenal, uno de los íconos naturales más reconocidos del país.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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