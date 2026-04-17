Coleccionistas atentos: nueva moneda de ₡25 del Arenal estará disponible este mes de abril

La penúltima moneda de la serie de sitios emblemáticos llegará dedicada al Volcán Arenal, uno de los íconos naturales más reconocidos del país.

La venta será el 22 de abril, con un precio de ₡8.500 y unidades limitadas y se venderá en bancos autorizados con un límite de dos unidades por persona.

La moneda de ¢25 del volcán Arenal se venderá desde el 22 de abril por ¢8.500 en entidades financieras del país. (BCCR /BCCR)

Para esta emisión, el Banco Central dispuso 10.000 monedas en presentación acrílica y 7.000 en estuche, para un total de 17.000 unidades.

El diseño de la moneda destaca en su reverso la imagen del Volcán Arenal, uno de los principales atractivos turísticos de Costa Rica y símbolo natural de la zona de La Fortuna de San Carlos.

Además, incorpora las leyendas “Provincia de Alajuela”, “Volcán Arenal” y el año de colección “2023”.

En el anverso sobresalen las leyendas “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”, así como dos barras en alto relieve que facilitan su identificación al tacto. La pieza cuenta además con canto liso.

Paralelamente, también circulará una versión regular de ₡25 sin colores, destinada al uso cotidiano como medio de pago. Su distribución comenzará de forma gradual a través del sistema financiero nacional.

El Banco Central instó a la ciudadanía a utilizar y poner en circulación estas nuevas monedas, como parte del proceso de sustitución del diseño anterior y para normalizar progresivamente la disponibilidad de esta denominación en todo el país.