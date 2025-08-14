Finanzas

¿Cómo están las finanzas de Costa Rica? Conozca los resultados fiscales del primer semestre

El superávit primario y la reducción en el pago de intereses mejoraron el balance financiero, pero los ingresos tributarios como porcentaje del PIB se redujeron. Vea las cifras del Ministerio de Hacienda.

EscucharEscuchar
Por Fabiola Martínez Ortiz

El pago de intereses de la deuda mantuvo su tendencia a la baja y se alcanzó un superávit primario equivalente al 1,0% del Producto Interno Bruto (PIB), pero los ingresos tributarios como porcentaje del PIB se redujeron, pasando de 6,7% en 2024 a 6,5% en 2025.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Ministerio de Haciendadeuda externaresultados fiscalesdéficit fiscal
Fabiola Martínez Ortiz

Fabiola Martínez Ortiz

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en La Nación y en el BID, cuenta con amplia experiencia como asesora en comunicación estratégica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.