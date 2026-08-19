Finanzas

¿Cómo le fue a los bancos durante el primer semestre de 2026? Lo analizamos

Le explicamos cómo se comportó el sistema bancario de Costa Rica en el primer semestre de este año. Conozca los datos sobre crédito, morosidad y utilidades

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Por Marcia Solano Miller

La banca costarricense atravesó una primera mitad de 2026 marcada por un entorno internacional más volátil que se reflejó en un desempeño cauteloso.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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