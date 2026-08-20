Finanzas

¿Cómo les fue a las cooperativas de Costa Rica durante el primer semestre de 2026? Revisamos los resultados

Analizamos el comportamiento del sector cooperativo de Costa Rica en el primer semestre de 2026, según cifras de Sugef

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Por Marcia Solano Miller

Desde 2024, las cooperativas sufren las secuelas de la intervención de la que fue la segunda entidad con más peso dentro de su sector en ese momento: Coopeservidores. Poco más de dos años después, el sector se mantiene sin movimientos bruscos y entró en una etapa de estabilidad.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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