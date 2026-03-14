Finanzas

¿Cómo negociar mejorar al comprar un carro nuevo? Conozca los consejos de los expertos

Vea cuál es el error más frecuente al conversar con la agencia, cómo prepararse y qué preguntar para obtener un mayor beneficio

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Por Marcia Solano Miller

Comprar carro nuevo es una decisión que suele estar cargada de entusiasmo, expectativas y, muchas veces, una buena dosis de presión para tomar decisiones rápidas.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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