¿Cómo negociar mejorar al comprar un carro nuevo? Conozca los consejos de los expertos

Comprar carro nuevo es una decisión que suele estar cargada de entusiasmo, expectativas y, muchas veces, una buena dosis de presión para tomar decisiones rápidas.

Entre la variedad de modelos, las ofertas de financiamiento y promociones que suelen acompañar eventos como las ferias automotrices, los compradores se enfrentan a un proceso en el que no siempre queda claro hasta dónde es posible negociar.

Aunque muchas personas asumen que el precio de un carro nuevo es prácticamente fijo, lo cierto es que la compra abre un espacio de negociación más amplio de lo que parece.

Desde bonos de descuento hasta accesorios, condiciones de financiamiento o beneficios adicionales, distintos elementos pueden formar parte de la conversación con la agencia. La diferencia suele estar en cómo llega el cliente a esa negociación y en qué aspectos decide concentrar la conversación para garantizar un ahorro adicional.

Con preparación, información y claridad sobre lo que realmente se necesita, el proceso de compra puede convertirse en una oportunidad para mejorar el paquete final del vehículo y evitar compromisos financieros innecesarios. En EF, le explicamos cómo puede hacerlo.

El error que puede sabotear el proceso

Para Josué Rodríguez, asesor financiero, la negociación empieza desde la primera pregunta que hace el comprador.

Con base en su experiencia, hay un error que puede sabotear este primer paso, y es iniciar la conversación con el vendedor preguntando en cuánto quedará la cuota mensual, pues lo que hace es reducir la discusión a un solo aspecto del proceso de compra.

Por ello, el punto de partida debería ser otro: definir con claridad qué vehículo se necesita realmente.

“Un automóvil puede brindar comodidad, seguridad e incluso cierto estatus, pero también puede convertirse en una fuente de presión financiera si la decisión se toma de forma impulsiva”, comentó.

En ese sentido, el vehículo adecuado no siempre es el más caro ni el más llamativo, sino el que se ajusta a la realidad del hogar.

Esa claridad inicial también permite que la negociación tenga un rumbo más definido y evita que el comprador tome decisiones guiadas únicamente por promociones o por la emoción del momento.

Ahora bien, la preparación previa es uno de los factores que más influyen en el poder de negociación del comprador.

Rodríguez recomienda que, antes de visitar una agencia, compare al menos tres opciones de vehículo y revise elementos como prestaciones, consumo de combustible, respaldo de la marca, costos de mantenimiento y valor de reventa.

Contar con esa información permite tener un panorama más claro del mercado y facilita cuestionar o contrastar las condiciones que ofrece una agencia en particular.

Además, si le hace saber al vendedor que tiene más opciones, esto le genera mayor necesidad de convencerle.

Actualmente, los compradores también pueden apoyarse en blogs especializados, reseñas de usuarios y herramientas de inteligencia artificial para hacer comparaciones más informadas.

La negociación no se limita al precio

Cuando se habla de negociación, muchas personas piensan únicamente en el precio del vehículo. Sin embargo, en la práctica existen otros componentes del paquete de compra que también pueden ajustarse durante la conversación con la agencia.

El comprador puede plantear obtener un ajuste sobre bonos de descuento, accesorios incluidos, mantenimientos iniciales una vez cumplido determinado kilometraje o tiempo de uso, seguros, gastos de formalización y hasta condiciones de entrega.

Es decir, puede conversar con el vendedor de la agencia si le resulta más conveniente renunciar a alguno de estos beneficios a cambio de uno adicional, o incluso una rebaja en el precio final con ello.

Vea cuál es el error más frecuente al conversar con la agencia, cómo prepararse y qué preguntar para obtener un mayor beneficio. (Shutterstock)

Ahora bien, debe tomar en cuenta que, en algunos casos, las agencias no reducen de forma significativa el precio del vehículo, pero pueden acceder a mejorar las condiciones generales del paquete.

Esa combinación de beneficios puede representar un ahorro relevante o añadir valor a la compra, algo que muchas veces pasa desapercibido cuando la discusión se concentra únicamente en el precio de lista.

Por otro lado, algunos eventos automotrices, como la Expomóvil, también pueden abrir más oportunidades para negociar.

Heber Contreras, coordinador de producto de Isuzu, explicó que, durante este tipo de ferias, los compradores tienen la posibilidad de comparar ofertas de distintas marcas en un mismo lugar, lo que facilita evaluar condiciones y plantear negociaciones.

“En ese contexto, es más común que se discutan aspectos como la tasa de interés, el plazo del crédito, los bonos de descuento, el monto de la prima o beneficios extra como mantenimientos o accesorios incluidos”, aseguró.

No obstante, más allá de esperar la negociación perfecta, la decisión de compra debería analizarse principalmente desde la situación económica personal.

Además, factores como la estabilidad en las tasas de interés, las condiciones de financiamiento disponibles y la capacidad real de pago del comprador influyen directamente en la conveniencia de adquirir un vehículo.