¿Cómo obligarse a ahorrar (y por qué es una buena idea)? Estas son las opciones que tienen los bancos en Costa Rica

Uno de los instrumentos más eficientes para alcanzar las metas es el ahorro programado

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Si está agobiado porque con su aguinaldo tuvo que pagar el marchamo y los gastos propios de la temporada navideña y este 2026 no quiere que le pase lo mismo, en el sistema financiero existen algunas opciones que lo obligarán a ahorrar.








