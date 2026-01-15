¿Cómo obligarse a ahorrar (y por qué es una buena idea)? Estas son las opciones que tienen los bancos en Costa Rica

Si está agobiado porque con su aguinaldo tuvo que pagar el marchamo y los gastos propios de la temporada navideña y este 2026 no quiere que le pase lo mismo, en el sistema financiero existen algunas opciones que lo obligarán a ahorrar.

Una de ellas es el ahorro programado que brinda la posibilidad de guardar el dinero (semanal, quincenal o mensual) en una cuenta especial con el fin de ir acumulando una reserva de dinero que puede ser de seis meses hasta cinco años.

La característica más importante es que se hacen deducciones automáticas del salario y convierten el ahorro en un compromiso y no en una decisión mensual.

Entre los principales beneficios sobresalen:

Cuota mínima mensual desde ¢5.000 o $20.

Tasas de interés competitivas, diferenciadas según el saldo ahorrado.

Intereses exentos del impuesto sobre la renta.

Fondos inembargables (excepto por pensión alimentaria).

Accesible para personas físicas y jurídicas.

Disponible en colones y dólares.

Plazo mínimo de 6 meses.

Consulta y seguimiento por Web, App y en oficinas.

Apertura sencilla en oficinas o por el canal Web.

Ahorro automático mediante transferencia programada.

Posibilidad de realizar aportes extraordinarios.

Permite retiros parciales o cancelación anticipada, con comisión.

No está ligado a tarjeta de débito, lo que brinda mayor seguridad.

Intereses calculados diariamente y acreditados mensualmente.

“El ahorro programado se ha convertido en una estrategia efectiva para mejorar la salud financiera y alcanzar metas personales. Les permiten a las personas crear disciplina, reducir gastos impulsivos y garantizar que cada mes se destine un monto fijo al ahorro. Esto facilita cumplir objetivos como emergencias, estudios o proyectos personales que son aliados para el cumplimiento de las metas y construir bienestar financiero”, aseguró Laura Montero, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC.

Agregó que investigaciones en economía conductual, como las de Richard Thaler (Premio Nobel), demuestran que la automatización del ahorro ayuda a vencer sesgos como la procrastinación y el consumo inmediato, aumentando la tasa de éxito en metas financieras.

Otra de las ventajas de este tipo de ahorros es que le permite a las personas determinar de una vez cuál es el objetivo para el que quiere ahorrar, si es un viaje, pagar el marchamo, irse de vacaciones, dar la prima para el carro o una casa y esto hace que el dinero no sea utilizado para otra cosa.

La efectividad del ahorro programado radica en la constancia, por lo que se recomienda no disponer de los montos antes de cumplir la meta, ya que existen penalizaciones. La rebaja depende de cada entidad financiera y del plazo en que se incumpla.

Sin embargo, la efectividad de estas herramientas técnicas choca a menudo con la realidad del bolsillo costarricense.

Aunque los mecanismos de automatización facilitan el hábito, la capacidad de ejecución depende estrechamente del margen de maniobra que permite el salario, un factor donde las brechas económicas juegan un papel determinante.

¿Puede la desigualdad salarial incidir en la capacidad de ahorro?

Para muchas personas, ahorrar no es una cuestión de voluntad, sino de posibilidades.

Cuando el ingreso es limitado y los gastos fijos consumen la mayor parte del salario, la desigualdad salarial se convierte en una barrera directa para la construcción de un ahorro constante.

“Por ejemplo, cuando los precios suben más rápido que los ingresos, ese margen se encoge o desaparece”, explicó Josué Rodríguez, gerente general en Sirú Financiero.

“Esa brecha hace que a muchas familias no solo les cueste ahorrar, sino sostener el consumo básico, lo que aumenta el riesgo de usar deuda para suplir las necesidades del mes”, dijo.

Bernal Alfaro Chaves, director de Banca de Personas del Banco de Costa Rica, manifestó que ciertamente las brechas salariales reducen el ahorro neto de las personas, sin embargo, crear el hábito es lo más importante, así sea un monto pequeño de acuerdo a sus posibilidades puede permitirle cumplir sus metas.

“Un buen método es basarse en 50/30/20: donde el 50% del ingreso neto es para necesidades o gastos fijos, el 30% para deseos o gustos y el 20 % para ahorro. Este método, conocido como ahorrar primero, obliga a separar el ahorro antes de disponer del resto, reduciendo la tentación de gastar”, aseguró.

El nivel de ingreso no debería ser una barrera para empezar a ahorrar, destacó Patricia Durán, directora de Productos del Banco Popular.

“Los estudios de mercado realizados por el Banco Popular muestran que las personas prefieren los ahorros programados porque les brindan mayor seguridad, estabilidad financiera y claridad en sus metas. Este tipo de ahorro ayuda a evitar gastos impulsivos y facilita el cumplimiento de sueños y proyectos personales, fortaleciendo el bienestar financiero de las familias”, dijo.

Otras opciones de ahorro

Certificado de depósito a plazo

El certificado de depósito a plazo (CDP) es una opción pensada para hacer crecer un ahorro ya existente. Consiste en depositar una suma fija en una institución financiera por un período determinado —que puede ir desde 30 días hasta varios años—, a cambio de una tasa de interés fija previamente pactada. Los intereses pueden retirarse de forma periódica o al vencimiento del plazo, según las condiciones acordadas.

Fondos de inversión

Este tipo de ahorros les permiten a las personas construir un patrimonio de forma constante y facilita crear la disciplina de la inversión.

Un gran beneficio es que los aportes se unen al capital, lo que permite aprovechar al máximo el interés compuesto diario, aseguró Diana León, asesora de Fondos de Inversión del Grupo Financiero Acobo.

Los fondos de inversión se pueden abrir con tan solo ₡25.000 o $50 y los aportes automáticos desde cualquier monto.

Entre las opciones se encuentran:

- Fondos de Inversión a la Vista, ideales para liquidez diaria y metas de corto plazo.- Fondos de Inversión Futuro, orientados a proyectos de mediano y largo plazo, con diversificación local e internacional.

- Fondo Conexión, diseñado para que pequeños y medianos inversionistas puedan acceder —a través de un instrumento regulado— al desempeño de algunas de las empresas más sólidas del mundo, como las que conforman el índice S&P 500 de Estados Unidos.

- Fondos Inmobiliarios, que permiten participar del mercado de bienes raíces sin necesidad de grandes capitales.

Para finalizar, una base muy importante del ahorro debería ser la educación financiera que permite desarrollar hábitos sostenibles, especialmente en contextos de ingresos limitados, aseguró Laura Céspedes, gerente Senior de Inversiones y Depósitos de Davibank.

“Para eso, se debe guardar por lo menos un 10% o 20% del ingreso mensual, así como automatizar el rebajo antes de disponer del dinero, aumenta significativamente la constancia, incluso en escenarios de desigualdad salarial”, destacó.