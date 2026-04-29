Finanzas

¿Cómo saber cuándo vence su firma digital en Costa Rica? Aquí la respuesta

Le explicamos dos métodos para revisar la fecha de caducidad de su firma digital

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Por Marcia Solano Miller

La firma digital se volvió una llave casi imprescindible para muchos en Costa Rica, pues les permite gestionar documentos y autenticarse en línea con la misma validez jurídica que una firma manuscrita.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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