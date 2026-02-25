Finanzas

¿Cómo se calcula el impuesto de renta a los asalariados, pensionados y trabajadores independientes en 2026? Le explicamos con seis ejemplos

Hacienda actualizó los tramos de renta para este año, pero los profesionales liberales se vieron beneficiados

Por Brandon Flores

Desde el pasado 1.° de enero se redujeron los montos que Hacienda exoneraba del Impuesto sobre la Renta y, por ello, más asalariados, pensionados, profesionales independientes y empresas están sujetas a declarar y pagar este tributo.








