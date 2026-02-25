¿Cómo se calcula el impuesto de renta a los asalariados, pensionados y trabajadores independientes en 2026? Le explicamos con seis ejemplos

Desde el pasado 1.° de enero se redujeron los montos que Hacienda exoneraba del Impuesto sobre la Renta y, por ello, más asalariados, pensionados, profesionales independientes y empresas están sujetas a declarar y pagar este tributo.

Como cada año, Hacienda actualiza los tramos con los que se calcula el gravamen de renta con base en el comportamiento de la inflación. La mayor parte del 2025 este indicador se mantuvo en terreno negativo, por lo tanto las tarifas exentas se redujeron.

Este es el tercer año seguido donde se achican las cantidades “a salvo” de pagar el impuesto. ¿Cuáles son los principales cambios que se aplicarán en 2026? Empecemos por los trabajadores asalariados.

Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda, el monto mínimo exento pasó de ȼ863.000 en 2022 a ȼ941.000 en 2023, pero posteriormente inició una tendencia a la baja: ȼ929.000 en 2024, ȼ922.000 en 2025 y ȼ918.000 para 2026.

Veamos un par de ejemplos, teniendo en cuenta que si una persona gana ȼ918.000 brutos al mes en 2026, no tendrá que preocuparse por este tema.

Ignacio es un profesional de informática que trabaja en una empresa de desarrollo web y devenga un sueldo mensual bruto de ȼ1.275.000, es decir, sí estará sujeto al primer tramo del impuesto de la renta. Para saber cuánto le tocará pagar, se debe hacer el cálculo con base en el salario y la tabla de porcentajes.

De esta manera, se sabe que al rango entre ȼ918.000 y ȼ1.347.000 se les aplica un 10%, entonces la ecuación es la siguiente: se resta el salario (ȼ1.275.000) del monto exonerado (ȼ918.000) y se obtiene como resultado ȼ357.000. A esa cifra se le aplica el porcentaje y da como resultado que Ignacio debe pagar ȼ35.700 por concepto de renta.

Otro caso es el de Ericka, quien trabaja en el área de finanzas de una multinacional con un salario de ȼ2.200.000 por mes y en este caso a ella le aplicarían dos tramos. El 10% se calcula de la resta entre ȼ1.347.000 y ȼ918.000, –ȼ429.000– por lo que el tributo corresponde a ȼ42.900. Por otro lado, por la diferencia entre ȼ2.200.000 y ȼ1.347.000 –ȼ853.000– se paga el 15%, que corresponde al segundo tracto, es decir, ȼ127.950.

En total, Ericka tendría que pagar ȼ170.850 por concepto de renta.

Un punto importante es que, en el caso de los trabajadores asalariados, el patrono es el que se encarga de hacer la retención del impuesto sobre el salario, ya que las empresas tienen la responsabilidad de trasladar el tributo al Ministerio de Hacienda.

Además, Hacienda también actualizó los créditos fiscales para asalariados que se aplican cuando la persona tiene hijos o cónyuges. Para 2025 se podrán deducir ȼ1.710 por hijo y ȼ2.590 por el cónyuge.

Pensionados

Para un jubilado se aplican las mismas reglas que para un asalariado, así que veamos el caso de Leonardo, un maestro que recibe una pensión mensual de ȼ1.750.000. Esto significa que se le aplican dos tramos.

Por la diferencia entre los ȼ918.000 y ȼ1.347.000 se cancelan ȼ42.900, correspondientes al 10%, mientras que por la resta entre ȼ1.750.000 y ȼ1.347.000 —ȼ403.000— se paga el 15%, o sea, ȼ60.450. De esta forma, en total Leonardo debe pagar de renta ȼ103.350.

Por otro lado, Luisa también es jubilada y recibe ȼ950.000 cada mes, lo cual la ubica en el primer tramo de renta. Entonces corresponde en este caso restar ese monto de la cifra exenta —da como resultado ȼ32.000— y aplicar el 10%. En total el impuesto corresponde a ȼ3.200.

Profesionales independientes

A partir de enero de 2026, entró en vigor la Ley 10.667, la cual reforma el impuesto sobre la renta para beneficiar a los trabajadores independientes de menores ingresos en Costa Rica. El cambio más significativo es la ampliación del tramo de ingresos anuales exento, que pasará de los ȼ4.094.000 vigentes en 2025 a un nuevo tope de ȼ6.244.000. Esto implica que una mayor cantidad de profesionales y trabajadores autónomos quedarán totalmente libres del pago de este tributo al reportar ingresos netos dentro de este nuevo límite.

Ahondemos en la fórmula de cálculo con un par de ejemplos:

Juan es un diseñador gráfico que tiene un portafolio de varios clientes que le generan ingresos anuales por ȼ8.950.000, es decir, se ubica en el tramo del 15%. Para determinar el impuesto primero debemos pasar por el primer tracto, que se obtiene al restar ese monto de ȼ6.244.000, es decir, ȼ2.706.000 y a esa cifra se le aplica el 10% —ȼ270.600—. Luego, para calcular el segundo escalón se restan los ȼ8.950.000 del salario al segundo tracto, que son ȼ10.414.000, para un total de ȼ1.464.000.

A esa cantidad se le aplica el 15% —ȼ219.600— y para Juan, el total a pagar es de ȼ490.200 por concepto de renta.

Otro caso que se puede dar es el de Karina, la cual es notaria por servicios profesionales y su renta fue de ȼ15.000.000 en el año. En esta oportunidad a Karina le competen tres tramos de impuesto.

Primero se calcula el 10% (como resultado de restar ȼ8.329.000 y ȼ6.244.000), equivalente a ȼ208.500, luego el 15% (de la diferencia entre ȼ10.414.000 y ȼ8.329.000), que son ȼ312.750 y finalmente el 20% (que salen de la resta de ȼ20.872.000 y ȼ15.000.000), es decir, ȼ1.174.400.

Luego se suman todos los tramos y da como resultado un impuesto de ȼ1.695.650.

Estos trabajadores independientes también tienen derecho a un crédito fiscal que corresponde para 2025 a ȼ20.520 por hijo y ȼ31.080 por el cónyuge. Los montos son anuales.

Llevar la contabilidad en orden es clave para estos trabajadores. También se recomienda contar con apoyo profesional para poder aplicar correctamente las deducciones que la ley permite.

Impacto para las empresas

Por otra parte, en el caso de las empresas o personas jurídicas también tienen cambios pues ahora se les empezará a cobrar a partir de los ȼ5.621.000, mientras que este año el monto era de ȼ5.642.000. Los tramos van desde el 5% hasta el 20% para las empresas cuya renta bruta no supere los ȼ119.174.000, cuando superen esos ingresos, deberán pagar una tarifa del 30%.

¿Qué tanto pesa el Impuesto sobre la renta?

Según las cifras fiscales más recientes publicadas por Hacienda, actualizadas a diciembre de 2025, los ingresos tributarios ȼ6.623.186 millones, lo que representó un crecimiento del 0,7% en comparación con 2024. De ese total, el 37% provino del impuesto a los ingresos y utilidades (renta), convirtiéndolo en el tributo que más recursos generó el año pasado, superando levemente lo recaudado por concepto de IVA.

Hacienda exige declarar y pagar el Impuesto sobre las Utilidades antes del 16 de marzo. (Canva /Canva)

