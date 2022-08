Conassif da por terminado el proceso de intervención de Aldesa

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) dio por concluido el proceso de intervención sobre Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión S.A. el pasado viernes 26 de agosto.

Durante dicha intervención conllevó acciones no solo sobre la entidad financiera, sino también para los tres fondos que se encontraban bajo su administración: el Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte Del Barco, el Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Terra C, y el Fondo de Inversión Inmobiliaria de Renta y Plusvalía No Diversificado.

Las acciones que se realizaron sobre estos fondos se anunciaron el pasado mes de junio e incluyen el retiro de la autorización de oferta pública para el fondo de Aldesa y Monte del Barco.

En el caso Fondo de Inversión Inmobiliaria de Renta y Plusvalía No Diversificado, se aprobó el cambio de administrador en protección de los inversionistas y de la continuidad del negocio. De esta forma, BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. es el nuevo administrador, por un plazo máximo de 18 meses.

Para el Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Terra C no fue necesaria ninguna decisión, explicó el regulador, ya que dicho Fondo completó el proceso de devolución del capital y pago de beneficios a los inversionistas cumpliendo el objeto del prospecto de inversión, y ya no se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.

El pasado viernes 22 de julio, Aldesa fue declarado en quiebra por el Juzgado Concursal al ser incapaz de cumplir con el convenio con sus acreedores.

El Juzgado también separó a Javier Chaves, presidente de Aldesa, y otros personeros de las 24 sociedades anónimas ligadas con el grupo económico, entre las que destacan Aldesa Corporación de Inversiones, Desarrollo ZF Coyol, Graviton Energy, Hotel Monte del Barco, Terra Verbena, Terramall, entre otras. Todas las empresas quedarán bajo la administración de un liquidador nombrado por el Juzgado.