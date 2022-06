Conassif determinó ‘quiebra técnica’ en fondo administrado por Aldesa

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) resolvió la intervención de Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión S. A. (Aldesa SAFI) y sus fondos administrados. Así lo comunicó la entidad en la mañana de este jueves 23 de junio.

En el caso del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco, la intervención determinó una “quiebra técnica”.

Conassif ordenó intervención en agosto del 2021.

La resolución se dio en Sesión 1738-2022, celebrada el 20 de junio de 2022, con base en la información y recomendaciones del interventor de Aldesa, Alicio Gerardo Rodríguez, y se dispusieron las siguientes acciones según cada entidad:

Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

A Aldesa SAFI se le revoca la autorización y se le separa del grupo financiero Grupo Bursátil Aldesa, S.A. Además se instruirá a la Superintendencia General de Valores (Sugeval) para que realice las gestiones correspondientes ante la autoridad judicial competente, a efectos de solicitar el proceso concursal de liquidación de Aldesa SAFI.

El Conassif explica que las decisiones se fundamentan en su inviabilidad, ya que “presenta un déficit en la suficiencia patrimonial requerida, y en que sus accionistas no han realizado una propuesta adecuada con el fin de hacerla viable’'.

Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco

Al Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco se le revoca la autorización de oferta pública del Fondo Monte del Barco. También se instruirá a la Sugeval para que realice las gestiones ante la autoridad judicial competente, a efectos de solicitar el proceso concursal de liquidación de dicho Fondo y sus subsidiarias, como un patrimonio autónomo.

El comunicado explica que estas medidas “se justifican en que el Fondo Monte del Barco es inviable financieramente al encontrarse en quiebra técnica, incumple la política de inversión, posee niveles de endeudamiento que superan los límites establecidos, es imposible desarrollar el proyecto declarado en el prospecto y es incapaz de cancelar las deudas actuales y sus gastos operativos”.

Fondo de Inversión Inmobiliaria de Renta y Plusvalía No Diversificado

Al Fondo de Inversión Inmobiliaria de Renta y Plusvalía No Diversificado deberá ordenar el traslado temporal, hasta por el plazo máximo de 18 meses, de su administración hacia BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

A más tardar el 28 de abril del 2023 deberá celebrarse una asamblea del Fondo en la que se presente a los inversionistas los estados financieros anuales auditados y un informe sobre la labor realizada desde que se ordenó el traslado. Además, debe someter a conocimiento, discusión y aprobación de los inversionistas la decisión sobre quién administrará de manera definitiva el Fondo.

El Conassif explica que este Fondo es financieramente viable, por lo que las acciones descritas se toman con el fin de mantener la continuidad del patrimonio en protección de los inversionistas, para lo cual es fundamental el cambio temporal de su sociedad administradora, debido al proceso de liquidación judicial al que se verá sometida Aldesa SAFI.

Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Terra C

Por último, el Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Terra C no requerirá la adopción de medidas ya que dicho Fondo completó el proceso de devolución del capital y pago de beneficios, y no se encuentra inscrito en la Sugeval.

Mientras se ejecuta lo anterior, el interventor continuará efectuando las labores propias de la Interventoría y atendiendo las consultas de los inversionistas, así como los requerimientos de las autoridades competentes, en el entendido de que este cesará el proceso de intervención tan pronto como quede en firme la respectiva resolución judicial, indicó el Conassif.

La intervención se había ordenado el 26 de agosto del 2021 con la intención de determinar una “eventual viabilidad financiera” de la entidad. El Conassif justificó su intervención en un aparente incumplimiento de la política de inversión establecida en el prospecto del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco y por ende su inviable ejecución.