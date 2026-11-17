Una nueva cooperativa ingresará a la Bolsa Nacional de Valores.

Se trata del Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación Rural (Coneléctricas R.L.) que recibió la autorización para ingresar a la Bolsa Nacional de Valores mediante un programa de emisión de bonos por $50 millones.

La iniciativa permitirá a la organización captar recursos de inversionistas mediante emisiones tanto en colones como en dólares, con el propósito de financiar proyectos de inversión, fortalecer su capital de trabajo, ampliar y diversificar sus actividades y respaldar iniciativas estratégicas de las cooperativas asociadas.

Los fondos también podrán utilizarse para optimizar la estructura financiera del Consorcio.

El programa cuenta con una calificación de riesgo BBB+.cr, con perspectiva estable, otorgada por Moody’s Local Costa Rica.

La Superintendencia General de Valores (Sugeval) autorizó la oferta pública y la inscripción del Consorcio en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI), así como su Programa de Emisión de Bonos Cooperativos Coneléctricas 2026.

Para Tomás Soley Pérez, superintendente general de Valores, la autorización representa un avance para el sector cooperativo eléctrico y el mercado de capitales nacional.

Entra un nuevo emisor en el mercado de valores costarricense (Shutterstock/Shutterstock)

“Por primera vez, una organización de este tipo abre sus puertas a los inversionistas institucionales y particulares para financiar el crecimiento de la electrificación rural y de los proyectos energéticos estratégicos del país”, señaló.

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Soley agregó que la operación amplía las opciones de inversión disponibles en el mercado y evidencia la participación que pueden tener las cooperativas en el desarrollo del mercado de capitales costarricense.

¿Quién es Coneléctricas?

Coneléctricas R.L. es una organización cooperativa de segundo grado constituida en 1989.

Está integrada por cuatro cooperativas de electrificación rural: Coopelesca R.L., Coopeguanacaste R.L., CoopeSantos R.L. y CoopeAlfaroRuiz R.L.

Su actividad se concentra en el desarrollo de proyectos de generación eléctrica, la comercialización de energía y la prestación de servicios especializados para fortalecer el sector cooperativo eléctrico nacional.

En el 2022, Coopeguanacaste realizó una participación en el mercado bursátil mediante el programa de bonos verdes en colones para financiar proyectos de energía renovable y almacenamiento eléctrico en Guanacaste.

La cooperativa ingresó al mercado de valores en julio de 2022 y desde entonces ha estructurado dos programas de emisión autorizados por Sugeval.

Con la nueva operación, el sector cooperativo eléctrico amplía sus alternativas de financiamiento más allá de los mecanismos tradicionales y abre una nueva vía para captar recursos de inversionistas institucionales y particulares.