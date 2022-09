Inversión en el exterior de fondos de pensiones es un camino inevitable ante crecimiento del ROP

¿Por qué las operadoras de pensiones complementarias (OPC) invierten en el exterior? ¿Es recomendable otorgar una parte anticipada del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP)? Estos fueron dos temas principales que se abordaron en el Foro de Pensiones: un conversatorio para entender cómo funcionan los fondos de pensiones, el cual fue realizado por El Financiero este miércoles 31 de agosto.

La actividad virtual contó con la participación de Rocío Aguilar, superintendente de pensiones; Édgar Robles, exsuperintendente de pensiones; Alejandro Solórzano, gerente de la operadora de pensiones Vida Plena; Róger Porras, gerente general de Popular Pensiones y presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP); y Ronulfo Jiménez, economista.

A continuación, EF resume las principales ideas expuestas en este foro en torno a las inversiones de las OPC en el exterior y a un eventual retiro anticipado del ROP.

Inversiones en el exterior

De acuerdo con la jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), las inversiones encuentran la regulación máxima en la Ley de Protección al Trabajador (7.983) que estipula cuánto se puede invertir en el exterior y todo un conjunto de principios rectores alrededor de dichas inversiones.

En términos generales, las operadoras de pensiones tienen aproximadamente un 60% de los fondos invertidos en el sector público, un 30% en el exterior y un 10% en el sector privado costarricense. Esta composición responde, según Aguilar, a dos factores: el crecimiento vigoroso de los fondos de pensión y a un mercado de valores local “incipiente”.

“Es más, si no existiera la posibilidad de invertir en el exterior no hubiese sido posible invertir los fondos que hoy día tienen las operadoras en el mercado local. Los tendrían básicamente en cuentas corrientes”, dijo la superintendente de pensiones en el foro.

Los fondos de pensiones han crecido “mucho” para un mercado local tan pequeño –datos de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), a julio de 2022, indicaban que la entidad contaba con 50 emisores–, por lo cual a las operadoras de pensiones se les hace “insostenible” mantener la inversión en el país.

Así lo expuso el presidente de ACOP, quien agregó que los fondos de pensiones crecen aproximadamente un 18% anual, según el promedio de los últimos cinco años. “Si ese comportamiento se sigue manteniendo con una tasa de pensionados, más o menos estable, podríamos estar hablando de que el crecimiento de los fondos en seis años prácticamente podría duplicarse”, dijo.

Esos recursos se deben invertir fuera del país, no solamente por un tema de diversificación asociado al riesgo sino también por el aporte en la rentabilidad que tiene la participación en los mercados internacionales.

Según el economista Ronulfo Jiménez, es muy importante que los fondos de las OPC estén debidamente diversificados, es decir, que no exista concentración ni de un solo tipo de instrumento, ni de inversiones únicamente en Costa Rica, ni de moneda.

Si era por un tema de crecimiento de los fondos, era totalmente inevitable (invertir en el exterior). Si es por un tema estratégico, también. — Róger Porras, gerente general de Popular Pensiones y presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones

Adicionalmente, la jerarca de la Supén indicó que las operadoras también invierten sus fondos en el extranjero porque ha habido un entorno de tasas de interés locales negativas que han empujado a una mayor participación en los mercados internacionales.

Por su parte, Jiménez recordó que los países pequeños, en general, tienen fondos de pensiones que diversifican en inversiones en el mundo. Otro elemento que también forma parte de la “naturalidad” es la volatilidad de los mercados de capitales en el mundo y en Costa Rica.

“Por eso uno tiene que tener una visión de largo plazo de la rentabilidad. O sea, no es un tema de solo ver la rentabilidad del mes pasado o de los últimos dos meses que hemos tenido en vista de la volatilidad de la economía mundial y de la economía costarricense, de las tasas de interés que han sido muy volátiles. Hemos tenido volatilidad interna. Hemos tenido rendimientos negativos en los últimos meses, pero, si uno ve un histórico desde el 2001 hasta ahora, en el 91% de las veces el Régimen Obligatorio de Pensiones ha tenido rendimientos positivos; solamente en un 9% de los meses han sido negativos los rendimientos”, detalló el economista.

¿Retirar anticipadamente parte del ROP?

El proyecto de ley devolución del 30% del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP), para reducir el endeudamiento de los costarricenses (23.082) es el plan más reciente que pretende que los trabajadores afiliados saquen parte de sus fondos de este régimen.

Este plan estuvo dentro de las propuestas que promovió el excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, durante la pasada campaña electoral, y fue acogida por el diputado liberacionista José Francisco Nicolás.

Según se lee en el expediente original, el proyecto pretende agregar un artículo transitorio XXI a la Ley de Protección al Trabajador para que, por una única vez, los trabajadores afiliados a una OPC puedan retirar hasta el 30% de su saldo. Esto, con el objetivo de que paguen deudas que tengan con el sistema financiero nacional, cooperativas, asociaciones solidaristas y casas de préstamo o empeño.

A raíz de esta iniciativa de ley, pueden surgir interrogantes como “¿por qué no puedo tomar una parte del ROP hoy para solucionar el problema de endeudamiento que tengo actualmente? De igual forma no sé si me voy a pensionar”.

De acuerdo con Rocío Aguilar, el 50% de los costarricenses tiene menos de ¢1,5 millones en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. Por lo que en caso de retirar, eventualmente, ese 30%, obtendría ¢450.000.

“Si lo compara con la deuda promedio en el sistema bancario que ronda los ¢12 millones no pagó ni media cuota. Si compara lo que debe en vivienda que es en promedio ¢30 millones, no pagó ni una décima de la cuota (...) O sea, estamos realmente diciendo que le vamos a resolver un problema a una persona cuando no se va a resolver, unido al tema de que al día siguiente se va a endeudar”, destacó la superintendente de pensiones.

Asimismo, el exjerarca de la Supén señaló en el Foro de Pensiones que la mayoría de esas personas van a volver a estar endeudadas en pocos años pero sin el 30% del ROP, el cual es un componente de ahorro para la pensión. De manera tal que se perjudicaría la situación de las personas al momento de su jubilación, pues implicaría menores ingresos en la vejez.

Aunado a esto, Robles explicó que es “imposible” entregar el ROP porque la economía no puede absorber la cantidad de títulos públicos que ya están en circulación. “Eso causaría una deflación de títulos, mayores rentabilidades negativas y casi que estaríamos obligados a devolver todo a todos porque sino vamos a perder de forma conjunta, por la pérdida de valor que van a tener esas inversiones”, agregó.

Además, desde el punto de vista práctico es “imposible” desarmar la posición del ROP para entregarlo. “Es como que una persona tenga una deuda con una casa y que llegue el banco y le diga ‘páguemelos ya, en este momento’. O sea, usted no tiene los ingresos para pagar el total del préstamo que tiene su casa. Entonces, no se pueden desarmar los portafolios de esa forma”, ejemplificó el exsuperintendente de pensiones.

Por otro lado, el economista Ronulfo Jiménez dijo que las consecuencias de otorgar una parte anticipada del ROP son muy fuertes en lo inmediato y en lo futuro. También, indicó que no solo afecta al que eventualmente retiraría una porción de sus recursos sino también al que no lo haría. “Es un daño a la macroeconomía (...) es un daño a todos, es como que pasara un tsunami”, añadió.

Finalmente, el gerente de la operadora de pensiones Vida Plena manifestó que este es un tema de seguridad social y recordó que los fondos de pensiones no son para emergencias, sino para pensiones.

Mucha gente quiere coger estos fondos y alejarlos de su finalidad que es dar una pensión (...) Para nosotros lo importante es que la gente comprenda y sepa que los ingresos que va a tener durante la vejez tienen que estar de acuerdo con uno de los siguientes objetivos: el primero es no caer en niveles de pobreza y el segundo es mantener algún estándar de vida. — Alejandro Solórzano, gerente de la operadora de pensiones Vida Plena