Finanzas

Consumo de los hogares desacelerará su crecimiento durante el 2026

El Banco Central proyecta que este indicador pasará de crecer 3,8% en 2025 a 2,5% en este año

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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El crecimiento del consumo de los hogares perderá velocidad durante el 2026.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.