Contraloría advierte que la gestión de compras del Banco Popular eleva los riesgos de corrupción

Reporte de fiscalización de la Contraloría General de la República informó que el Banco Popular realizó adjudicaciones en Sicop de ¢976 millones por encima de lo estimado sin estudios de costo-beneficio.

Por Marcia Solano Miller

La Contraloría General de la República (CGR) concluyó que, de continuar como lo hace actualmente, la forma de ejecutar compras por parte del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) facilitaría la existencia de casos de corrupción.








