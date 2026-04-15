Finanzas

Costa Rica quiere el grado de inversión, pero enfrenta tareas pendientes. Analizamos cuáles son

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Aunque el país avanzó en su estabilidad fiscal, alcanzar el grado de inversión —como lo prometió la próxima presidenta, Laura Fernández— no será tan fácil.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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