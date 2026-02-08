Crédito para educación en Costa Rica: ¿cuáles bancos le ayudan a financiar sus estudios?

El costo de la educación lleva a las personas a buscar financiamiento para sus propios estudios o apoyar la formación de alguien más en sus grupos familiares.

Frente a ese escenario, algunas entidades financieras del país ofrecen productos diseñados para cubrir gastos educativos, con condiciones que varían según el nivel académico, el tipo de institución y la capacidad de pago del solicitante.

A diferencia de los créditos de consumo tradicionales, estos financiamientos establecen un destino específico para los recursos, lo que permite acceder a tasas preferenciales, plazos más amplios o periodos de gracia.

En algunos casos, financian hasta el 100% del costo de la carrera y permiten iniciar el pago una vez finalizados los estudios, mientras que otras entidades optan por esquemas más flexibles ligados a tarjetas de crédito o préstamos de uso libre.

El Financiero le consultó a ocho entidades financieras sobre sus productos para este fin, no obstante, solo tres, los públicos, aseguraron tener una opción exclusiva para cubrir gastos educativos.

Además, es importante destacar que las tasas de interés varían según el monto que se solicite, la garantía que se entregue y otros factores individuales por cliente.

Banco Popular

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) ofrece una línea de crédito destinada a financiar gastos educativos desde preescolar hasta estudios universitarios, técnicos o cursos complementarios.

Patricia Durán, directora de Productos, señaló que este crédito cubre matrícula, mensualidades y otros gastos asociados al plan de estudios, siempre que el solicitante justifique el uso dentro del propósito educativo.

Durán explicó que estos créditos se diferencian de los préstamos personales porque exigen demostrar el destino de los recursos y ofrecen condiciones más favorables que los créditos de consumo, definidas según el perfil del cliente. En términos generales, los montos máximos oscilan entre ¢7,4 y ¢12,4 millones.

La garantía varía según el análisis crediticio y pueden incluir créditos sin fiador, con fiador o garantía hipotecaria. En algunos casos, el banco permite iniciar el pago una vez finalizado el programa académico, pero esa opción debe gestionarse según las particularidades financieras del cliente.

Algunos bancos le financian hasta el 100% del costo de la carrera y permiten iniciar el pago una vez finalizados los estudios. (Shutterstock)

Banco de Costa Rica

La oficina de prensa del Banco de Costa Rica (BCR) informó que su producto dirigido a financiar estudios propios o de terceros hasta tercer grado de consanguinidad es el BCR Educación.

Este crédito aplica únicamente para instituciones públicas o privadas reconocidas por el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Consejo Nacional de Rectores (Conare), el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) o el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco).

Para estudios en instituciones privadas, financia hasta ¢45 millones en escuelas y colegios, ¢40,8 millones en técnicos y diplomados, ¢44 millones en bachillerato y ¢18,4 millones en licenciatura.

En el caso de posgrados (especialidades, maestrías y doctorados) el monto máximo alcanza los ¢36 millones, tanto a nivel nacional como en el extranjero.

Para instituciones públicas, los montos varían según el nivel académico: el BCR financia hasta ¢12,6 millones en técnicos y diplomados, hasta ¢18,9 millones en bachillerato y hasta ¢9,5 millones en licenciatura. En posgrados, el monto máximo también llega a ¢36 millones.

Además, contempla financiamiento específico para trabajos finales y de graduación, con montos que van desde ¢220.000 en estudios técnicos hasta ¢800.000 en posgrados.

Aunque no detalla su valor, la entidad aseguró que este crédito se diferencia de un préstamo personal por su tasa competitiva y porque el uso de los recursos debe coincidir con el plan de inversión aprobado.

Por otro lado, acepta garantías como fianza, hipoteca, hipoteca abierta o fideicomiso, y el cliente asume el pago conforme realiza los desembolsos del crédito con las siguientes condiciones:

Cada desembolso debe contar con una solicitud debidamente firmada por el cliente, anexar la documentación correspondiente de la institución donde se indiquen las asignaturas por matricular del período, así como el detalle del monto a cancelar.

El cliente tiene un plazo de hasta cinco años para cumplir con todos los desembolsos del crédito.

Puede contar con una o varias operaciones con desembolsos bajo este mismo producto hasta el monto máximo aprobado y no sobrepase el plazo máximo.

Debe solicitar mínimo un desembolso al año.

Para acceder a este producto, se solicita presentar el informe de notas del ciclo lectivo anterior firmado y sellado por la institución educativa.

Banco Nacional

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) ofrece el financiamiento BN Educación, que cubre estudios escolares, secundarios, universitarios, posgrados y cursos, tanto a nivel nacional como internacional.

Cindy Vásquez, directora de Productos de Crédito, explicó que este producto financia hasta el 100% del costo de la carrera, con un monto máximo de ¢100 millones.

Vásquez destacó que el principal diferencial frente a un préstamo personal radica en el periodo de gracia sobre el capital durante todo el plazo de la carrera, más seis meses adicionales, además de tasas preferenciales.

Además, acepta garantías hipotecarias, títulos valor, fianza o pagaré, según el monto solicitado. Ofrece plazos de hasta siete años, seguro de vida saldo deudor sin costo adicional y cuotas desde ¢18.465 por millón financiado.

La tasa de interés varía según el monto que solicite, por lo que se debe consultar personalmente.

“Para obtener un financiamiento en BN Educación debe presentar la cédula vigente y en buen estado, así como el plan de estudios de la carrera junto con la proforma del costo de este. Si la persona labora, debe presentar la constancia de salario o certificación de ingresos. En caso contrario, debe aportar un codeudor al que se le mide la capacidad de pago”, explicó.