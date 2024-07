¿Cuál es el mejor momento para cambiar el préstamo de dólares a colones o viceversa?

“Endeudarse en la moneda que percibe sus ingresos” es una de las recomendaciones más usuales que reciben las personas cuando quieren sacar un crédito. Sin embargo, por diversas razones, hay quienes deciden tener sus préstamos en una divisa distinta a la de sus ingresos.

Dependiendo del comportamiento de variables como el tipo de cambio e incluso las tasas de interés, hay deudores que en algún momento se llegan a plantear la opción de cambiar la moneda de su crédito.

Pero qué se puede hacer cuando esta idea surge en la mente de esas personas. Es lógico que vengan otras dudas.

La Oficina de Prensa del Banco de Costa Rica (BCR) sugiere consultar a un asesor bancario para que explique cuáles serían los gastos en los que se incurriría al pedir el cambio de moneda, ya que se debe constituir un nuevo financiamiento.

Los costos en que incurriría una persona que desea pasar el préstamo de moneda dependen de cada entidad financiera. Sin embargo, los gastos que podría enfrentar están relacionados a comisiones de formalización, y los gastos y honorarios legales. Ambos asociados a la constitución del crédito en la nueva moneda.

Además, es fundamental valorar el plazo que le resta al crédito actual, cuáles serían las condiciones de la nueva deuda, cuál sería la cuota, si se puede asumir el pago de dicho monto, entre otros factores, para determinar si colonizar o dolarizar el crédito resulta conveniente.

“Cada caso debe analizarse de manera individual para tomar una decisión favorable”, mencionó Marco Ulate, especialista de crédito de Grupo Mutual.

Con estas recomendaciones en mente exponemos cuáles podrían ser los escenarios donde los traslados o cambios de moneda cobran sentido.

“Esta práctica (de cambiar la moneda del crédito) es más atractiva para aquellos deudores que adquirieron créditos en dólares, pero sus ingresos son en colones”, comentó el especialista de crédito de Grupo Mutual.

Pasar créditos de dólares a colones

Si una persona tiene un crédito en dólares, sus ingresos están en colones y el tipo de cambio empieza a comportarse de manera inestable al alza podría ser un buen momento para trasladar la deuda a la moneda nacional. Ese cambio le permitirá a la persona tener mayor control sobre sus operaciones crediticias y, por ende, en sus cuotas.

Sin embargo, puede que este escenario no sea favorable para todos. En junio de 2022, cuando el dólar se acercó a los ¢700, Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), comentó que la conversión de deudas en dólares a colones (en ese caso) no es el milagro que a veces se piensa. “El pecado está en el origen, desde el momento en que el consumidor tomó el riesgo de un crédito en una moneda diferente a la de sus ingresos. Las personas deben hacer una revisión muy cuidadosa de su caso particular para determinar si le conviene (colonizar la deuda)”, mencionó en aquel momento.

Ahora bien, si se desea mantener la deuda en dólares, Mari José Acuña, gerenta Senior de Productos de Crédito de Scotiabank, dijo que “lo mejor es siempre pensar que el tipo de cambio es 10% arriba del que está realmente, así se mantendrá un margen de protección”.

A diciembre del año pasado, 686.739 operaciones de crédito en dólares estaban en manos de deudores cuyos ingresos estaban en moneda nacional, mientras que en 2020 eran 532.262, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) suministrados a La Nación y publicados por el medio de comunicación en una nota de junio pasado.

A febrero de este 2024, los créditos de no generadores de dólares eran 692.125.

Pasar créditos de colones a dólares

Si una persona tiene deudas en colones, sus ingresos están en dólares, podría solicitar pasarse a un crédito bajo la moneda extranjera para que sus ingresos y la cuota del préstamo se muevan proporcionalmente.

La idea de pasar un crédito de colones a dólares podría cobrar sentido cuando el tipo de cambio baja considerablemente, ya que al convertir los ingresos en moneda nacional para cubrir la deuda, se recibirán menos colones por cada dólar convertido.

De acuerdo con el Informe Mensual de la Coyuntura Económica de junio de 2024, el crédito en dólares ha aumentado a tasas de dos dígitos desde noviembre del año pasado (11,9% en mayo) con lo que su participación dentro del total de la cartera crediticia pasó de 30,3% en mayo 2023 a 31,7% en mayo 2024.

La mayor demanda de crédito en dólares es consecuente “con el costo en exceso por endeudarse en moneda nacional”, el cual ha resultado positivo durante el 2024. Según el documento publicado por el Central, lo anterior está relacionado con el comportamiento de la tasa activa negociada en colones, que ha aumentado cerca de medio punto porcentual con respecto a diciembre de 2023. “Si bien la Tasa de Política Monetaria (TPM) ha disminuido desde mediados de marzo 2023, el traslado a las tasas activas ha sido más lento”, dice.

