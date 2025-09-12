Finanzas

¿Cuál es el tipo de cambio para hoy? Este precio del dólar en Costa Rica para el 12 de septiembre de 2025

El tipo de cambio del dólar en Costa Rica: datos clave para este 12 de septiembre de 2025.

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El promedio ponderado del tipo de cambio para el 12 de septiembre de 2025 es de ¢504,19. El monto total negociado en Monex fue de $31.926.000, con una cantidad de transacciones que alcanzó las 282.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Tipo de cambiodólarNota IAValor del dólarMonex
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.