¿Cuál es el tipo de cambio para hoy? Este precio del dólar en Costa Rica para el 12 de septiembre de 2025

El promedio ponderado del tipo de cambio para el 12 de septiembre de 2025 es de ¢504,19. El monto total negociado en Monex fue de $31.926.000, con una cantidad de transacciones que alcanzó las 282.

La consulta sobre el tipo de cambio se realizó el 12 de septiembre de 2025 a las 2:00:03 p.m., y los datos fueron obtenidos tras consultar la página de Internet del Banco Central de Costa Rica.

El precio del dólar en este mercado empezó la semana el pasado 8 de setiembre en $505,91, que precisamente fue el valor más alto en la semana.

Bancos Públicos

El Banco de Costa Rica establece una cotización de compra de ¢497 y una venta de ¢511.

El Banco Nacional de Costa Rica presenta valores de compra de ¢496 y venta de ¢510.

Por su parte, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal mantiene cifras equivalentes, con una compra a ¢498 y una venta a ¢512.

Dólar, tipo de cambio, precio del dólar, mercado cambiario, Monex (Shutterstock)

Bancos Privados

El Banco BAC San José establece su tasa de compra en ¢497 y su venta en ¢511.

El Banco BCT ofrece una cotización de compra de ¢493 y venta de ¢511.

El Banco Cathay de Costa Rica fija su compra en ¢499,50 y su venta en ¢511,50.

El Banco Davivienda tiene una compra de ¢494 y una venta de ¢512. El Banco General fija su compra en ¢496 y su venta en ¢511.

El Banco Improsa mantiene cifras de compra a ¢493 y venta a ¢511.

El Banco Lafise tiene una compra de ¢494 y una venta de ¢512, mientras que el Banco Promérica establece su compra en ¢494 y su venta en ¢512.

Finalmente, el Banco Scotiabank de Costa Rica fija su compra en ¢492 y su venta en ¢510.

Financieras

La Financiera Cafsa tiene una tasa de compra de ¢495 y una venta de ¢511.

La Financiera Comeca ofrece una tasa de compra de ¢495 y una de venta de ¢515.

Por último, la Financiera MultiMoney establece su compra en ¢499 y su venta en ¢506,50.

Casas de Cambio

En el caso de las casas de cambio, Airpak Casa de Cambio fija su tipo de cambio en ¢500 para compra y ¢518 para venta.

ARI Casa de Cambio Internacional establece su compra en ¢500,19 y su venta en ¢504,46.

La Casa de Cambio Global Exchange tiene una compra de ¢410,35 y una venta de ¢595,26.

Finalmente, la Casa de Cambio Teledolar presenta una compra de ¢496 y una venta de ¢518.

El tipo de cambio de venta más alto se observa en la Casa de Cambio Global Exchange con ¢595,26, mientras que el más bajo se registra en ARI Casa de Cambio Internacional con ¢504,46.

En cuanto al tipo de cambio de compra, el más alto es también de ARI Casa de Cambio Internacional con ¢500,19, y el más bajo se encuentra en la Casa de Cambio Global Exchange a ¢410,35.

El diferencial cambiario más alto corresponde a la Casa de Cambio Global Exchange con ¢184,91, mientras que el más bajo es de ARI Casa de Cambio Internacional con ¢4,27.

Nota de edición: este artículo fue elaborado y editado por el equipo periodístico de El Financiero con la ayuda de inteligencia artificial.