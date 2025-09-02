Finanzas

¿Quiere reducir la cuota de sus préstamos? Aprenda las estrategias para lograrlo

La Sugef registra 1,43 millones de deudores activos en el país. Si usted es uno de ellos, le explicamos cómo identificar la asfixia financiera y cómo atacarla si ya la está viviendo

Por Josué Alfaro

La asfixia por créditos es un asunto cada vez más común en Costa Rica. A fin de cuentas, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) contabilizaba 1,43 millones de deudores activos hasta octubre de 2024 y la cifra era la más alta en la comparación con los registros de la última década.








