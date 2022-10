¿Cuáles son las cooperativas de ahorro y crédito más grandes?

21 cooperativas de ahorro y crédito en Costa Rica son supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), ¿de ellas cuáles son las más grandes, según activos totales?

Siete cooperativas destacan entre las más grandes, debido a que a agosto de 2022 registraron activos totales superiores a los ¢100.000 millones; de acuerdo con datos suministrados por las instituciones a la Superintendencia General de Entidades Financieras, información que está disponible en la página web de la Sugef.

Además, las utilidades o resultados finales de estas entidades oscilaron, según cifras a agosto de 2022, entre los ¢885 millones y los ¢7.340 millones.

Los afiliados a las cooperativas de ahorro y crédito son cada vez más, al menos, así lo reflejan números suministrados. La línea de crédito más importante que compone la cartera crediticia de las siete entidades es la de consumo.

Las cooperativas más grandes

De las 21 cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la Sugef, las más grandes por activos totales a agosto de 2022 son:

Cooperativa Nacional de Educadores (Coopenae);

CS Ahorro y Crédito;

Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza de Pérez Zeledón (Coopealianza);

Cooperativa de Ahorro y Crédito Ande (Coope Ande);

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada (Coocique);

Cooperativa de Ahorro y Crédito de las Personas Físicas y Jurídicas (Coopecaja); y

Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Ministerio de Educación Pública (Coopemep).

Cada una de estas siete cooperativas registraron, en el acumulado al octavo mes del año en curso, activos totales superiores a ¢100.000 millones; según se observa en los datos suministrados por las entidades disponibles en el sitio web de la Sugef.

De las siete cooperativas de ahorro y crédito más grandes, la que registró los activos totales más elevados fue Coopenae, pues contabilizó una suma de ¢911.404 millones.

De acuerdo con la unidad de comunicación de la entidad, el crecimiento de la entidad obedece a la innovación y a la implementación de tecnologías disruptivas.

“En Coopenae desarrollamos productos y servicios financieros competitivos basados en cuatro pilares: enfoque en el bienestar de las personas como nuestro centro y razón de ser, el uso de tecnologías, la gestión de afuera hacia adentro y el liderazgo”, afirmó la unidad de comunicación de la cooperativa.

A esta institución le siguen CS Ahorro y Crédito, con activos totales por ¢780.635 millones; Coopealianza, con ¢720.714 millones; y Coope Ande, con ¢690.872 millones.

Óscar Hidalgo, gerente general corporativo de CS Ahorro y Crédito, mencionó que la entidad ha respondido de forma competitiva a los constantes retos del mercado, a través de una “robusta” estrategia corporativa basada en tres ejes: económico, social y ambiental; mediante la cual impulsa la sostenibilidad e innovación financiera, la mejora continua en todos los procesos, canales bajo un enfoque de omnicanalidad, así como en el portafolio de productos y servicios.

“Los buenos resultados son respaldados por nuestra estrategia de sostenibilidad, siendo consistentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos, lo que es muy valorado por nuestros asociados, clientes y la sociedad costarricense”, agregó Hidalgo.

Desde la tercera cooperativa de ahorro y crédito más grande del país se comunicó que los buenos resultados se originan por un proceso de planificación estratégica que ha permitido el crecimiento en activos, la eficiencia y el fortalecimiento patrimonial.

Por otro lado, Alexander Otoya, gerente financiero de Coope Ande, indicó que la institución ha enfocado su estrategia en lograr un crecimiento de su activo a través del incremento de su cartera de crédito, principalmente, fortaleciendo las facilidades de las líneas de negocio de vivienda y el crédito al sector privado; producto de ello es que la firma se consolida la cuarta cooperativa de ahorro y crédito más grande del país, según activo.

Por su parte, la séptima cooperativa de ahorro y crédito, supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras, más grande registró, a agosto de 2022, activos totales que ascendieron a ¢113.714 millones, y esa entidad fue Coopemep.

Utilidades alcanzadas

De las siete cooperativas de ahorro y crédito más grandes en Costa Rica, según activo, Coope Ande es la que registra las mayores utilidades a agosto de 2022. De acuerdo con información suministrada a la Sugef, esta entidad mostró utilidades superiores a ¢7.340 millones, esto es 188% más que un año atrás.

Según el gerente financiero de la entidad, el resultado se debe a un conjunto de acciones que la cooperativa ha llevado a cabo durante este periodo, entre ellas se encuentra la gestión oportuna del gasto financiero.

Aunado a ello, la firma ha mantenido la política de eficiencia en su gestión operativa, en donde el enfoque es tener la mayor cantidad de procesos automatizados para tener una estructura operativa flexible para ejecutar el negocio de cara al asociado.

También, uno de los elementos que ha incidido en este resultado es que Coope Ande se ha enfocado en el crecimiento de la cartera de crédito de “forma saludable”, procurando que el costo por morosidad de la cartera sea cada vez más controlado y que contribuya en la generación de excedentes de la empresa.

Por su parte, otras entidades que alcanzaron ganancias elevadas fueron Coopenae y Coopealianza, debido a que lograron utilidades de ¢6.207 millones y ¢5.815 millones, respectivamente.

Las cuatro cooperativas restantes obtuvieron utilidades inferiores a los ¢3.000 millones; de ellas Coocique fue la que obtuvo las utilidades más bajas, pues registró ¢885 millones a agosto de 2022.

Además, solo CS Ahorro y Crédito y Coocique mostraron utilidades más bajas a las contabilizadas a agosto de 2021.

Coopenae es la cooperativa de ahorro y crédito supervisada por la Sugef más grande del país, de acuerdo a los activos totales registrados a agosto de 2022. (Cortesía de Coopenae)

Afiliación en las cooperativas

Coopenae: En 2015, Coopenae contaba con 98.445 asociados, mientras que en 2021 registró 209.422. Para esta cooperativa, el 2020 y el 2021 fueron los años, al menos desde 2015, con más afiliaciones, pues se integraron 42.542 y 39.216 personas a la entidad, respectivamente.

CS Ahorro y Crédito: Desde 2015 hasta setiembre de 2022, la base social muestra un crecimiento de 34,39%. Según Hidalgo la cooperativa cuenta con más de 125.000 asociados; de acuerdo con datos a setiembre del año en curso.

Coopealianza: La organización registró la cantidad de afiliaciones más elevada en 2018, cuando 17.312 personas tomaron la decisión de ser asociados a la entidad. De acuerdo con el corte a setiembre del presente año, esta cooperativa cuenta con 225.155 integrantes.

Coope Ande: La entidad tiene 71.553 asociados, según cifras al 30 de setiembre pasado; a diferencia de Coopenae, esta cooperativa mostró más afiliaciones en 2015 y 2016 (8.158 y 8.361, respectivamente), y en 2020 registró la menor cantidad de afiliaciones, al menos desde 2015: 3.079.

Coopecaja: La firma ha tenido un crecimiento de, aproximadamente, 50% desde 2015.

Desde 2021 Coopecaja empezó su apertura al sector privado, es decir, dejó de ser una entidad financiera que solo atendía a servidores públicos. “Es también relevante resaltar que el énfasis de la administración es tener un crecimiento de asociados balanceado que permita brindar alta rentabilidad a nuestros asociados actuales”, indicó Morales.

Por otro lado, EF intentó conocer la información de Coopemep, sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta; mientras que la encargada de la agencia que lleva la comunicación de Coocique mencionó que “el director comercial dice que no se autoriza publicar los datos”, por lo que no se recibió la información.

Cartera crediticia Copiado!

La línea de crédito que lidera en las siete cooperativas de ahorro y crédito más grandes es la de consumo. Son préstamos que otorgan las instituciones financieras a sus clientes para que adquieran bienes o servicios.

Si se realiza la suma del saldo principal de los créditos directos, según actividad económica, de estas entidades a agosto de 2022, se obtiene como resultado un monto de ¢2.493.574 millones; de esta cifra el 68,64% corresponde a créditos de consumo.

Otra actividad económica importante que integra la cartera crediticia de las siete cooperativas es la de construcción, compra y reparación de inmuebles. Esta actividad acaparó un 16,94% del saldo principal de los créditos directos registrados, a agosto del año en curso, por estas entidades supervisadas por la Sugef.