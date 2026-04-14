Finanzas

¿Cuándo pagan la pensión de abril en Costa Rica? Atención a las fechas de depósito del IVM y otros regímenes

Conozca las fechas exactas de pago de pensiones para abril en Costa Rica. Consulte el calendario oficial de depósitos de la CCSS, Jupema, Hacienda y el Poder Judicial para planificar sus finanzas.

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Por Randall Corella Vargas

¿Cuándo pagan la pensión de abril en Costa Rica? Si usted es pensionado o tiene un familiar que depende de los depósitos mensuales de la seguridad social y otros regímenes, esta información es valiosa.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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