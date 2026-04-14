¿Cuándo pagan la pensión de abril en Costa Rica? Atención a las fechas de depósito del IVM y otros regímenes

¿Cuándo pagan la pensión de abril en Costa Rica? Si usted es pensionado o tiene un familiar que depende de los depósitos mensuales de la seguridad social y otros regímenes, esta información es valiosa.

A continuación, presentamos el calendario oficial de pagos para el mes de abril del 2026, abarcando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), el Ministerio de Hacienda y el Poder Judicial.

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y No Contributivo (RNC) - CCSS:

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantiene su calendario de depósitos en los últimos días de cada mes. En abril, el depósito se hará el próximo jueves 30.

Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA)

Los educadores pensionados recibirán su pago según el régimen al que pertenezcan. El Régimen Transitorio de Reparto (RTR) hará el depósito el lunes 20 de abril. Por su parte, el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) hará el pago en dos quincenas, la primera el martes 14 y la segunda, el lunes 27 de abril.

¿Cuándo pagan la pensión de abril en Costa Rica?} La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantiene su calendario de depósitos en los últimos días de cada mes. En abril, el depósito se hará el próximo jueves 30. (Canva/Canva)

Régimen del Ministerio de Hacienda

Este régimen, que engloba pensiones de guerra, expresidentes y otros regímenes especiales administrados por el Estado, hará su depósito el lunes 20 de abril.

Jubilados del Poder Judicial

Las personas jubiladas bajo el sistema del Poder Judicial recibirán sus pagos de forma quincenal, tal como lo establece su estructura.

La primera quincena se depositará el martes 14 y la segunda, el lunes 27 de abril.

Recomendaciones de seguridad

En la mayoría de los regímenes del país, el proceso de pago se ejecuta de manera automática en las cuentas bancarias que cada pensionado registró en el sistema correspondiente.

Por esta razón, las autoridades recomiendan que los beneficiarios mantengan su información personal y bancaria actualizada para evitar cualquier tipo de contratiempo o retraso en los desembolsos, e insisten en que no es necesario acudir a las sucursales bancarias el día del pago.

Actualice su información: Mantenga sus datos personales y bancarios actualizados ante la entidad administradora de su pensión (CCSS, Jupema, Hacienda o Poder Judicial) para evitar contratiempos. Seguridad bancaria: Priorice el uso de tarjetas de débito en comercios y utilice cajeros automáticos en lugares seguros (dentro de bancos o centros comerciales). No comparta claves: Recuerde que ninguna institución le solicitará sus claves de acceso o códigos de verificación por teléfono para “activar” su pensión. Desconfíe de llamadas sospechosas.

Para consultas específicas sobre el estado de su depósito o detalles de su régimen, contacte directamente a la entidad correspondiente a través de sus canales oficiales de atención.