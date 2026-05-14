Finanzas

¿Cuándo pagan la pensión de mayo en Costa Rica? Estas son las fechas confirmadas

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Por Mathew Chaves

Mayo avanza y miles de pensionados en Costa Rica ya empiezan a revisar las fechas oficiales de depósito correspondientes a este mes.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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