¿Cuándo pagan la pensión de mayo en Costa Rica? Estas son las fechas confirmadas

Mayo avanza y miles de pensionados en Costa Rica ya empiezan a revisar las fechas oficiales de depósito correspondientes a este mes.

Los calendarios de pago varían según el régimen al que pertenezca cada persona y también dependiendo de la institución encargada de realizar los desembolsos.

En algunos casos, los depósitos llegarán antes de terminar la tercera semana del mes. Otros grupos deberán esperar hasta los últimos días de mayo para recibir la transferencia.

Las fechas ya aparecen publicadas en los cronogramas oficiales divulgados para 2026 por entidades como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda.

La CCSS administra uno de los sistemas de pensiones con mayor cantidad de beneficiarios del país mediante el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y el Régimen No Contributivo (RNC).

El IVM agrupa a trabajadores pensionados por retiro, invalidez o fallecimiento del asegurado titular.

Mientras tanto, el RNC está dirigido a personas en condición de pobreza que no lograron cotizar lo suficiente para acceder a una pensión contributiva.

Los calendarios de depósitos cambian según el régimen de pensión y la institución encargada del pago. (Canva/Canva)

La CCSS informó que las pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte se depositarán el próximo 29 de mayo. Ese mismo día también se realizará el pago correspondiente al No Contributivo, de acuerdo con el calendario oficial difundido para este año.

La fecha caerá viernes, por lo que los recursos deberían reflejarse ese mismo día en las cuentas bancarias vinculadas a los beneficiarios.

El calendario utilizado por el Banco de Costa Rica (BCR) también mantiene esa programación para mayo dentro de los pagos asociados a la CCSS.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda fijó el pago de pensiones para el miércoles 20 de mayo, según el cronograma correspondiente al 2026.

Estas transferencias aplican para los distintos regímenes cubiertos directamente por Hacienda y no para las pensiones administradas por la Caja.

Las fechas de depósito suelen generar expectativa entre los pensionados debido a que muchos utilizan esos recursos para pagos de servicios, medicamentos y gastos básicos del hogar.