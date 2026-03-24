Finanzas

¿Cuándo se deposita la pensión de marzo?

Consulte el calendario oficial de pago de pensiones de marzo 2026 para el IVM, JUPEMA y Hacienda. Conozca las fechas exactas de depósito en Costa Rica y consejos de seguridad.

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Por Randall Corella Vargas

¿Cuándo se deposita la pensión de marzo? La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció la fecha de pago de la pensión de marzo para los afiliados a los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y No Contributivo (RNC).








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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