¿Cuándo se deposita la pensión de marzo? La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció la fecha de pago de la pensión de marzo para los afiliados a los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y No Contributivo (RNC).

De acuerdo con el calendario oficial de la Gerencia de Pensiones, el depósito se realizará el martes 31 de marzo, coincidiendo con el Martes Santo.

A pesar de que la fecha de pago se enmarca en la celebración de la Semana Santa, la CCSS garantiza a todos los beneficiarios que el proceso de depósito se llevará a cabo con total normalidad, asegurando la disponibilidad de los fondos sin interrupciones relacionadas con el feriado administrativo.

Impacto económico y logística

Este desembolso representa una de las mayores inyecciones de liquidez mensual al mercado costarricense. Solo el régimen del IVM cuenta con más de 330.000 pensionados, lo que implica un movimiento de recursos clave para el consumo interno durante la época festiva.

El monto mensual asignado a cada beneficiario se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada; por ello, la Caja insiste en que los pensionados verifiquen la correcta inscripción de su cuenta IBAN para prevenir retrasos o devoluciones.

Según el calendario institucional, el pago correspondiente al mes de abril se efectuará el jueves 30 de ese mes.

La CCSS insiste en que los pensionados verifiquen la correcta inscripción de su cuenta IBAN para prevenir retrasos o devoluciones. (Lilly Arce)

Otros regímenes de pensiones

Para los educadores pensionados bajo la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), el sistema de pago varía según el modelo:

Régimen Transitorio de Reparto (RTR): Ya realizó el depósito el pasado 20 de marzo.

Ya realizó el depósito el pasado 20 de marzo. Régimen de Capitalización Colectiva (RCC): Tiene programado su desembolso quincenal para este jueves 26 de marzo.

Por su parte, los pensionados del Ministerio de Hacienda también recibieron sus fondos el 20 de marzo, mientras que los jubilados del Poder Judicial recibirán su respectivo pago este jueves 26 de marzo.

Consejos de seguridad

Ante la proximidad de estas fechas, es fundamental que los pensionados refuercen las medidas de seguridad para proteger sus ahorros:

Use cajeros seguros: De preferencia dentro de sucursales bancarias o centros comerciales con vigilancia. Priorice el pago electrónico: No es necesario retirar todo el efectivo; puede usar su tarjeta de débito directamente en comercios.

Evite el “fraude de la llamada”: Ninguna institución le pedirá códigos, claves o “activaciones” por teléfono. Si recibe una llamada de este tipo, cuelgue de inmediato.