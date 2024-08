¿Cuándo se devuelve el capital social de una cooperativa? Proceso puede durar hasta 18 meses, pero depende de cada entidad. Explicamos

El capital social puede tardar hasta 18 meses en ser devuelto si usted abandona una cooperativa de ahorro y crédito (CAC). El Financiero consultó con las cinco entidades más grandes del país cuánto tardan en devolver ese dinero al asociado.

El tiempo de espera de devolución en Coopenae es de 18 meses. (Cortesía de Coopenae)

El capital social de una cooperativa son los recursos que debe aportar cada asociado a la entidad para ser parte de ella. Podría compararse con el capital que abonan los accionistas de una empresa para ser propietarios: algunos tienen más, otros menos porque también depende de la antigüedad.

Cuando una persona decide abandonar la cooperativa, tiene el derecho a que se le devuelva el capital social más los intereses que haya generado. No obstante, la ley de CAC permite que sean los intermediarios los que determinen la forma y condiciones en los que será devuelto. Además, esa misma ley permite que los montos se desembolsen una vez “haya terminado el ejercicio económico” (periodo fiscal), lo cual hace que las fechas se pueden extender incluso por encima de un año.

Tiempos por cooperativa

En el caso de Coopenae, la CAC con más activos del país, se estableció en su política interna que el saldo del capital social se entregará 18 meses después de la fecha de renuncia, mientras que en Coopecaja la espera es de un año.

En otras cooperativas como Coocique el tiempo de devolución no es fijo, sino que dependerá del momento de la renuncia. Como en esta CAC el capital se entrega únicamente una vez al año, en abril, los tiempos pueden ser tan cortos como cuatro meses o tan largos como de 16.

Por ejemplo, si una persona se desasoció en diciembre del 2023, tiene la oportunidad de recibir sus saldos en abril del 2024, sin embargo, si lo hizo un mes después, en enero del 2024, deberá esperar hasta abril del 2025.

Otra cooperativa que no tiene un tiempo fijo es Coopealianza, la segunda más grande por activos del país, no obstante, los periodos pueden ser más cortos porque en esta entidad hay dos ventanas de devolución: en mayo o en octubre de cada año. Eso sí, siempre y cuando la disminución neta en la partida de capital social del periodo no supere el 5%, del monto de capital social al cierre del periodo anterior, según explicó Francisco Montoya, gerente general de la CAC. Si lo supera, entonces deberá esperar el siguiente periodo fiscal.

Coopeande mencionó que la entrega del capital se hará “en orden cronológico de presentación de la renuncia y se acumularán para ejercicios económicos siguientes si así fuere necesario”. Se le solicitó una respuesta más específica con respecto a los plazos, pero no se obtuvo respuesta al cierre de edición.

Difícil retorno

En caso de que una cooperativa tenga que disolverse debido a una inviabilidad financiera, como le sucedió recientemente a Coopeservidores, el capital social tiende a ser casi irrecuperable.

Esto se debe a que se sitúan en el último escalón en la prioridad de pagos. Es así porque es el primer colchón que tienen las entidades para pagar el dinero que se le debe a los depositantes y acreedores.

“Yo estuve en la liquidación de Banco Federado, de Bancoop, de Banco Solidario, Viviendacoop y Coovivienda; y en las que se fueron a liquidación no recuerdo un solo caso en el que el capital social se haya preservado (...), en todas se perdió, porque es el primer colchón de resistencia”, le mencionó Bernardo Alfaro, exsuperintendente General de Entidades Financieras a este medio en junio pasado.

En el caso de Coopeservidores, Marco Hernández, exinterventor y actual administrador del proceso de resolución de la cooperativa, mencionó que el capital social había sido consumido en su totalidad por los pasivos de la entidad. Cuánto se devolverá de este dependerá del éxito que tenga el proceso de resolución, pero como se mencionó anteriormente, es una devolución de baja prioridad, así que puede que ni siquiera llegue a darse.

Es de conocimiento de El Financiero el caso de una asociada de Coopeservidores que solicitó formalmente el abandono de la cooperativa en enero pasado —antes de la intervención— y, debido a que los estatutos de esta CAC establecen un periodo de espera de 12 meses, el futuro de su saldo está en el aire mientras se soluciona el proceso de resolución de la entidad.

Hernández le confirmó a este medio que el capital social de quienes renunciaron a la cooperativa recibirá el mismo destino de quienes todavía están afiliados. “Es porque la ley establece que aquellos asociados que renuncien a la cooperativa tienen que participar también de las pérdidas del ejercicio económico (periodo fiscal) en el que renunciaron. En virtud de que el capital aquí estaba prácticamente consumido, entonces estos asociados que renunciaron serán tratados igual que los asociados que no habían renunciado”, dijo el exinterventor.