Coopeservidores: ¿qué va a pasar con el capital social de los asociados?

El cierre de Coopeservidores (también conocido como CS Ahorro y Crédito) comprometerá el capital social que aportaron los asociados de la cooperativa con una baja probabilidad de recuperación.

Coopeservidores entró en un proceso de resolución luego de que fuera declarada como inviable por parte de los reguladores del sistema financiero. (Rafael Pacheco Granados)

Esto ocurre debido a que dichos recursos son considerados como un depósito no garantizado con baja prioridad en el proceso de recuperación de activos.

El capital social de una cooperativa es el dinero que debe aportar cada asociado a la entidad para ser parte de ella. Podría compararse con el capital que abonan los accionistas de una empresa para ser propietarios: algunos tienen más, otros menos porque también depende de la antigüedad.

Estos montos suelen formar una parte importante del patrimonio de la cooperativa. Con datos al cierre del 2023, el capital social de CS representaba un 84% de su patrimonio total.

Cuando inició la intervención el 13 de mayo, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) informó que la entidad contaba con 131.500 asociados.

Capital social en cero

Marco Hernández, exinterventor de Coopeservidores y actual administrador del proceso de resolución mencionó que los pasivos (obligaciones) de la entidad consumen por completo el patrimonio, incluido el capital social. “Esto significa que hoy el capital social que tiene cada uno de los afiliados es cero”, explicó el funcionario. Al 31 de mayo este monto era de ¢46.900 millones, según mencionó Hernández.

Los asociados tienen la posibilidad de recuperar parte de ese capital mediante la venta de activos que se hagan por medio de un fideicomiso conocido como el “banco malo”, un fondo que contiene alrededor del 20% de los activos de peor calidad de Coopeservidores, los cuales tratarán de venderse, probablemente con algún descuento, con el fin de pagar a quienes todavía se les deba dinero.

El problema está en que el capital social no es un pago prioritario para el fideicomiso, primero están los acreedores de Coopeservidores, quienes serán los fideicomisarios. “Va a depender mucho de los resultados que finalmente se logren de la recuperación de esta cartera crediticia (mala)”, dijo Hernández.

Bernardo Alfaro, exjerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), le explicó a El Financiero el pasado 10 de junio que, en su experiencia, es común el capital social se pierda porque se utiliza para pagar las obligaciones cuando los activos de la entidad son insuficientes.

“Yo estuve en la liquidación de Banco Federado, de Bancoop, de Banco Solidario, Viviendacoop y Coovivienda; y en las que se fueron a liquidación no recuerdo un solo caso en el que el capital social se haya preservado (...), en todas se perdió, porque es el primer colchón de resistencia”, mencionó Alfaro.

El Fondo de Garantía de Depósitos sirve como una especie de seguro que cubre hasta ¢6 millones en caso de que la cooperativa llegue a un proceso concursal (solicitud de quiebra). No obstante, aplica para los depósitos a plazo y a la vista de los clientes de CS y no para el capital social.

¿Por qué cerró Coopeservidores?

El cierre de Coopeservidores se dio porque la cooperativa es inviable financieramente. El interventor del Conassif encontró que la entidad no cumple con los requisitos de solvencia y no se prevé que cuente con las posibilidades de salvarse. Esto significa que, de continuar operando, los activos no serían suficientes para cubrir todas las obligaciones de la entidad.

La insolvencia se debe en mayor medida a un importante deterioro en la cartera crediticia, el principal activo de la entidad. Según explicaron los supervisores, los créditos en malas condiciones representan alrededor de un 17% de la cartera total.

La interventoría encontró que no existe una posibilidad creíble de ejecutar una recapitalización interna, la cual es voluntaria, dada la magnitud del capital que se tendría que aportar para cubrir el déficit entre activos y pasivos.

Ahora CS enterará en un proceso de resolución con el fin de salvar la mayor cantidad posible del dinero del público.

