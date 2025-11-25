Finanzas

¿Cuánto años tardan los ticos en pagar el préstamo de su vehículo? El plazo promedio va al alza pese a castigo de Sugef

El plazo promedio de los préstamos para compra de vehículo en Costa Rica se ha extendido en la última década. Analizamos las causas y las implicaciones para los consumidores.

Por Fabiola Martínez Ortiz

Los costarricenses cada vez pagan por más años los créditos de su vehículo. Aunque la extensión del plazo aliviana la cuota mensual, esto ocasiona que los deudores desembolsen más dinero en estos préstamos a través de los intereses.








