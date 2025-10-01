Finanzas

¿Debería bajar más la Tasa de Política Monetaria? Esto dice el expresidente del Banco Central Rodrigo Cubero

El Banco Central de Costa Rica mantiene la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 3,50% anual

Por Marcia Solano Miller

Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y actual asesor económico de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), se refirió a la condición actual de la Tasa de Política Monetaria (TPM) y lo que se podría esperar de ella.








Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

