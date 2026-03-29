Finanzas

Déficit financiero de Costa Rica empeora en enero pese a superávit primario y menor pago de intereses

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Por Marcia Solano Miller

Aunque el Gobierno Central mantuvo un superávit primario, la contracción de los ingresos totales y un repunte del gasto causaron un deterioro del déficit financiero a enero de 2026, el cual alcanzó ¢116.611 millones (0,2% del PIB).








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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