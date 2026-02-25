Finanzas

Deuda de Costa Rica supera el 60% del PIB: vea cómo afectaría a los empleados públicos, a los pensionados y al presupuesto del Gobierno

Por Redacción EF

El panorama de las finanzas públicas costarricenses enfrenta un nuevo punto de inflexión. Según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda este mes de febrero de 2026, la relación deuda/PIB del Gobierno Central cerró el año 2025 en un 60,4%, superando el crítico umbral del 60% que define el rigor de la política de gasto en el país.








