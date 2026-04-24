Finanzas

Dólar frena su caída y sube ¢1 esta semana, mientras el Banco Central interviene menos en estabilizaciones

El precio siguen en mínimos históricos, pero esta semana subió ligeramente.

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El precio del dólar mostró esta semana una señal de cambio en su comportamiento, puesto que subió un colón en el mercado mayorista, luego de varios meses marcados por descensos continuos.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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