Banco Central cambiará todas las monedas del país: vea cómo serán las nuevas y cuándo saldrán a circulación

Prepárese para un cambio completo de su menudo: el Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció este miércoles 19 de febrero que cambiará todas las monedas del país.

La transición iniciará a partir de este año y las dos primeras monedas por salir serán las de ₡50 y ₡500, las cuales perderán su valor como medio de pago a partir del primero de julio.

Nuevos diseños

Las de ₡500, como ya se comunicó en enero, serán reemplazadas por las cuatro ediciones conmemorativas de: los 75 años de la abolición del ejército, el bicentenario de la independencia, los 175 años de la fundación de la República y el bicentenario de la anexión del Partido de Nicoya.

El Banco Central emitirá nuevas monedas en todas las denominaciones. (BCCR/BCCR)

Las de ₡50 serán reemplazadas por la colección de “Faunas de los ecosistemas”, las cuales tienen seis motivos diferentes inspirados en animales costarricenses. De esta colección ya circula la de la mariposa morfo y el próximo lunes 24 sale la de la rana calzonuda. Los otros cuatro diseños faltantes se emitirán entre este año y el 2026.

Imagen de la segunda pieza coleccionable de la denominación de ¢50, cuya venta iniciará el 24 de febrero. (Cortes/Cortesía BCCR)

El país también contará con nuevas monedas de ₡100, las cuales tendrán la temática “Patrimonio Cultural Inmaterial”. La colección consta de seis motivos: swing criollo, calipso limonense, tope de toros liberiano, la manufactura de objetos cerámicos con motivos chorotegas, la música tradicional de cimarrona costarricense y la tradición de boyero y carreta en Costa Rica. Los primeros dos motivos circularán en julio y octubre del 2025.

Se tiene planeado que la de ₡100 termine la emisión de los nuevos motivos para el 2027.

La Moneda de ₡25 también tendrá su propia temática: “Sitios Emblemáticos de las Provincias”. La colección consta de siete motivos alusivos a cada una de las provincias. Los primeros cuatro motivos (Limón, Puntarenas, Guanacaste y Heredia) circularán en marzo, junio, setiembre y diciembre del 2025, respectivamente, mientras que el resto se presentarán durante el año 2026, según comunicó el Central.

La moneda de ₡10 será la única que no tendrá un diseño temático: sus caras tendrán únicamente el valor facial y el escudo de Costa Rica, pero sí tendrá un diseño diferente al actual. La de ₡5, por su parte, no tendrá nuevas versiones. Esta moneda no se emite desde el 2020, pero sigue vigente como medio de pago.

A continuación puede ver la línea de tiempo de las nuevas emisiones que se espera para el 2025:

El Banco Central emitirá nuevas monedas en todas las denominaciones. (BCCR/BCCR)

Nuevo cono monetario

Con estas nuevas emisiones el Banco Central planea renovar el cono monetario del país. Según explicó Juan José Leiva, director del Departamento de Emisión y Valores del BCCR, este nuevo cono será más pequeño en diámetro con respecto al actual, además de tener una mayor calidad en los materiales de la moneda.

El Banco Central emitirá nuevas monedas en todas las denominaciones. (BCCR/BCCR)

Leiva confirmó que, conforme entren en circulación los nuevos diseños, se irán retirando las versiones anteriores. Se espera que para el 2027 ya esté completo el nuevo cono monetario.

En el caso de las de ₡500 y ₡50, las primeras en salir, se recuerda a la población que a partir de julio perderán su valor de pago. Esto quiere decir que ya no podrán comprar bienes o servicios con ellas, únicamente con las nuevas. Sin embargo, pueden llevarlas a sus intermediarios financieros para que su valor facial les sea depositado en sus cuentas de ahorro.