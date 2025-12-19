Finanzas

El Banco Central redujo sus tasas de interés nuevamente; vea en cuánto

El Banco Central realizó su tercer ajuste de tasas de interés del 2025.

Por Luis G. Cardoce Oconitrillo

La junta directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) decidió bajar por tercera vez en este 2025 su Tasa de Política Monetaria el 18 de diciembre.








