El Gobierno trató de tomar todos los directivos del Banco Nacional: las lecciones que dejó el intento fallido

El gobierno hizo un intento fallido por controlar los nombramientos de la junta directiva del Banco Nacional, pero esa tentativa de injerencia política deja huella en el sistema financiero. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas?

Por Fabiola Martínez Ortiz

La administración de Rodrigo Chaves Robles será recordada –entre otras cosas– como aquella que destituyó a la junta directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), de una manera inusual, para colocar sus propias fichas. Si bien la Sala Constitucional ya ordenó la restitución de los directivos que fueron sustituidos, lejos de olvidar el episodio es necesario aprender las lecciones de ese intento fallido por tomar la cúpula del banco más grande del país.








