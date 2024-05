El ROP cambiará en 2025, esto es lo que tiene que saber sobre los nuevos fondos generacionales

El Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) tendrá en marzo de 2025 el que será probablemente el cambio más grande desde su nacimiento: la aplicación de los fondos generacionales. Esta nueva modalidad significa un reajuste en cómo invertirán las Operadoras de Pensión Complementaria (OPC) los aportes de los trabajadores con el fin de mejorar lo que usted va a recibir de pensión.

Le explicamos qué son estos fondos, qué cambia para el aportante, cómo se van a aplicar y en qué forma podría modificar al ROP.

¿Qué son los fondos generacionales?

Los fondos generacionales son una nueva forma de inversión de los aportes del ROP centrado por grupos etarios. La idea es la siguiente: los aportes de los afiliados serán divididos en cuatro fondos distintos según la generación a la que pertenezcan las personas. Dependiendo de la edad del afiliado, la OPC le generará una estrategia de inversión acorde al riesgo adecuado para su generación.

A las personas mayores se les aplicará una estrategia más conservadora en la que se priorizará inversiones menos volátiles como los instrumentos de renta fija (bonos, por ejemplo), mientras que a las más jóvenes se les agregarán instrumentos de mayor volatilidad, pero con mayor potencial de crecimiento, como las acciones.

¿Por qué separarlos?

En la actualidad todos los recursos del ROP caen en un solo fondo, esto hace que las operadoras tengan que diseñar estrategias de inversión pensando al mismo tiempo en sus afiliados más jóvenes y más adultos, aún cuando sus necesidades y potenciales son diferentes.

Por ejemplo, una persona que recién empieza a trabajar tiene toda su vida laboral por delante para acumular rendimientos en su ROP. Esto significa que sus recursos pueden invertirse en instrumentos que le generen mayores rendimientos con el tiempo por el costo de ser más riesgosos.

Este tipo de inversiones normalmente tienden a tener una mayor volatilidad, sin embargo, en el largo plazo es más probable que se traduzcan en retornos más grandes.

En cambio, una persona próxima a retirarse tiene menos tiempo para soportar volatilidades, por lo cual el grueso de sus inversiones deberían estar en instrumentos más conservadores, los cuales generan menores rendimientos con el beneficio de una menor probabilidad de sufrir cambios abruptos en sus precios en el corto plazo.

“Lo que se pretende es bajarle la volatilidad, y por ende el rendimiento, a las personas mayores, de tal forma en que los retiros no tengan fluctuaciones tan fuertes como se dieron en el 2022″, explica Héctor Maggi, gerente de la OPC de la Caja Costarricense del Seguro Social (OPC-CCSS).

En 2022, los mercados internacionales tuvieron una fuerte caída debido al aumento en la inflación mundial y la subida de tasas de interés. Esto provocó contracciones temporales en la valoración contable de los activos del ROP, lo cual afectó más a las personas retiradas y próximas a retirarse debido a que tuvieron que materializar una parte de esa pérdida.

¿Cómo van a funcionar los fondos?

Los fondos se van a dividir de la siguiente manera:

Fondo A: Mayores de 55 años (nacidos en 1969 y con anterioridad).

Fondo B: De 45 a 54 años (nacidos entre los años 1970 y 1979).

Fondo C: De 35 a 44 años (nacidos entre los años 1980 y 1989).

Fondo D: Menores de 34 años (nacidos en 1990 y con posterioridad).

Según la normativa de la Superintendencia de Pensiones (Supén), las personas en el fondo A, por ejemplo, no podrán tener colocado en Títulos Representativos de Propiedad (TRP, renta variable, básicamente) más de un 30% de sus inversiones, ya que son más volátiles, pero sí pueden tener el 100% en títulos de deuda (renta fija, más segura). En el Fondo D, en cambio, se puede tener hasta un 70% en TRP y no más de un 80% en deuda.

Hay que tomar en cuenta que solo porque una persona joven puede tolerar más riesgo no significa que las OPC puedan invertir en activos altamente especulativos. La normativa de la Supén le pone un límite al nivel de riesgo que pueden asumir, normalmente se pide como mínimo que tengan una calificación de grado de inversión, salvo algunas excepciones como el Gobierno de Costa Rica.

“Las personas más jóvenes van a aspirar a pensiones mayores pues van a poder optar por rentabilidades más altas ya que tienen la posibilidad de soportar la volatilidad”, explica Marco Vargas, gerente general de la OPC BN Vital.

¿Las personas cambian de fondo con la edad?

No. La particularidad que tienen estos fondos es que, si bien cambia la composición con la edad, el afiliado nunca se mueve de su canasta. “Conforme las personas vamos cumpliendo años vamos a permanecer en ese fondo, pero la estrategia de inversión se va a ir cambiando con el tiempo”, dice Vargas.

Es decir, si usted actualmente tiene 30 años, va a estar en el fondo D toda su vida. Lo que va a suceder es que ese grupo irá ajustando con el paso de las décadas el conservadurismo de las inversiones de acuerdo a su edad y con la entrada de los nuevos aportes. El objetivo es evitar en la medida de los posible que existan liquidaciones que puedan afectar la pensión de los afiliados simplemente por haber cumplido años.

En la siguiente tabla puede observar cómo va a modificarse la repartición de las inversiones de su ROP según pasen los años para cada fondo:

¿Qué pasa con las inversiones previas a los fondos generacionales?

Actualmente todos los trabajadores tenemos nuestros aportes juntos en un solo fondo, por lo que será trabajo de las operadoras repartir las inversiones actuales (alrededor de ¢11 billones) según el perfil de cada uno de los cuatro grupos.

Al ROP tener un porcentaje relativamente bajo de inversiones de renta variable, es probable que las personas en el grupo más joven en un principio no tengan tantos activos colocados en instrumentos de este tipo como se proyecta (hasta un 70%), sin embargo, paulatinamente se irá llenando conforme los afiliados sumen nuevos aportes.

“(En un inicio) vamos a entrar desfasados entre lo que queremos y cómo estamos”, explica Maggi.

El tiempo que dure ese periodo de transición variará dependiendo de cómo están compuestas las inversiones de cada OPC: hay operadoras con más renta variable, otras con menos.

¿Qué tiene que hacer usted?

En teoría, nada, los ajustes los deben realizar las operadoras. Tampoco le subirá el porcentaje que paga por comisiones (0,35%).

Cuando entren a regir los fondos generacionales, la OPC a la que está afiliado le enviará un correo electrónico en el que se le explicará a cuál grupo fue asignado. Maggi menciona que posiblemente empiece a notar cambios en la rentabilidad y volatilidad de los estados de cuenta.

“La gente más joven va a tener que aprender a vivir con volatilidad, porque mientras más activos de renta variable, mayor va a ser. En el largo plazo eso va a ser más beneficioso, pero va a haber que conocer algo que no es muy apetecido en Costa Rica: la volatilidad”, dice el gerente de la OPC-CCSS.

Los afiliados pueden solicitarle a la operadora trasladarse de fondo, pero únicamente al grupo etario más inmediato a usted, tanto hacia arriba como hacia abajo, solo por cinco años y mientras no esté ya pensionado. Por ejemplo, una persona del grupo B puede pedir que lo transfieran al grupo A o C, pero no al D.

¿Qué cambia para las operadoras?

Si bien usted no debe hacer nada diferente, las operadoras sí requerirán un replanteamiento importante de sus planes de acción. Rocío Aguilar, jerarca de Supén, mencionó en un foro de El Financiero en noviembre pasado que los fondos generacionales demandarán una mayor “ingeniería financiera” de las OPC.

“De parte de las operadoras va a existir un trabajo muchísimo más profundo de ingeniería financiera, porque van a tener que escoger para cada una de las generaciones la mejor combinación de riesgo y rentabilidad”, explicó Aguilar.

Maggi agrega que ahora tendrán que utilizar datos demográficos que en el pasado no necesitaban, además de adaptar los sistemas internos para saber qué hacer con una persona según el año en el que nació.

“No es simplemente ponerle un código, ocupa más lógica el sistema y eso nos ha tomado mucho tiempo porque son muchas las variables que interactúan”, dice el gerente.

Originalmente se esperaba que los fondos generacionales entraran en funcionamiento este 2024, pero el proceso se postergó mientras los supervisores y operadoras afinaban los detalles de cómo iban a funcionar.

La disposición de este modelo se tomó en firme el 6 de diciembre del 2023 con el Acuerdo Conassif 1838-2023.

¿Qué más podría cambiar?

Dada la mayor libertad que tendrán los grupos C y D para invertir en instrumentos de renta variable, Maggi ve posible que el porcentaje del ROP que se invierte en el extranjero aumente en los próximos años.

Esto se debe a que el mercado local carece de profundidad en instrumentos de este tipo ya que la gran mayoría de lo que se negocia son títulos de deuda pública, ya sea del Ministerio de Hacienda o del Banco Central de Costa Rica. Si la tendencia no cambia, es probable que las operadoras necesiten salir del país para encontrar dónde invertir con mayor rentabilidad.

Además, la combinación de un Ministro de Hacienda con menores necesidades de colocación de deuda y un crecimiento del ROP anual que supera la tasa de crecimiento del país pareciera apuntar hacia una mayor internacionalización de todas formas.

La primera gran salida al extranjero se dio a inicios de esta década. La cartera del ROP pasó de contar con un 11,79% de las inversiones fuera del país en mayo del 2018 a un 31,89% para ese mismo mes del 2022. En la actualidad mantiene un nivel similar.

Por normativa las operadoras no pueden exceder el 50% de sus inversiones en instrumentos extranjeros. De momento, las que más se acercan a esta frontera son Popular Pensiones (38%) y BAC (36%).

“Personalmente creo que se va a tener que abrir en algún momento (la barrera del 50%), tal vez no inmediatamente, pero a medida que vayan creciendo esos fondos se va a ser necesario la internacionalización de más recursos o bien mover el mercado local para que exista más renta variable”, considera Maggi.

¿Cómo está repartido el ROP?

Alrededor de un 45% de los aportes que recibe mensualmente el ROP están concentrados en personas entre los 31 y 45 años, según la división por edad que tiene la Supén en su portal web, mientras que el segundo aporte más grande lo hacen los afiliados entre los 45 y 59 años (27%).

Consecuentemente, la mayoría de aportantes también está en en el grupo entre los 31 y 45 años (41%), aunque el segundo con más aportantes es el de menores de 30 años (30%). Este grupo da cerca de un 22% de los montos mensuales nuevos.

Con datos a marzo de 2024, los activos del ROP se contabilizaron en ¢11,3 billones, lo cual representa casi un 25% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Estos activos sufrieron un golpe importante durante el 2022 debido a la caída de los mercados financieros (donde invierten las operadoras), no obstante, la parte más fuerte de la tormenta ya quedó atrás. En 2023 dichos activos crecieron en un 17% interanual.

Las rentabilidades reales también mejoraron después del episodio del 2022, periodo en el que llegaron a estar en valores negativos —por lo menos las anuales— por varios meses consecutivos. Actualmente las rentabilidades reales de diez años están entre el 6,19% (BAC Pensiones) y el 6,77% (OPC-CCSS).

Las inversiones del ROP son pensadas a largo plazo así que se recomienda revisar las rentabilidades bajo esa misma óptica.