Finanzas

El superávit primario se diluye: así presiona la sequía de ingresos la salud fiscal de Costa Rica

La caída en los ingresos del Gobierno es la principal causa, sobre todo en la recaudación del IVA y del impuesto sobre la renta.

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La baja reportada en el superávit primario durante los últimos cuatro años enciende una luz de alerta sobre la salud fiscal de Costa Rica.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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