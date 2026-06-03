Finanzas

Empresas de Costa Rica tienen menos de dos años para adaptarse a las nuevas NIIF de sostenibilidad: ¿qué deben hacer?

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Miles de empresas costarricenses tendrán menos de dos años para adaptar sus operaciones, métricas y reportes financieros a las nuevas normas internacionales de sostenibilidad que comenzarán a regir el 31 de diciembre del 2027.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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