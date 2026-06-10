Finanzas

Empresas en Costa Rica avanzan en sostenibilidad, pero el desafío apenas comienza

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El contexto empresarial actual obliga a las compañías a demostrar, con datos y métricas verificables, cuán sostenibles son sus operaciones en materia ambiental, social y de gobernanza.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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