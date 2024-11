En 2025 llegarán los fondos generacionales al ROP y habrá que aprender a convivir con volatilidades, dicen expertos

El modelo de fondos generacionales entrará a regir a partir de abril del 2025 en las inversiones del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP). Este cambio provocará que las personas más jóvenes probablemente empiecen a notar más volatilidades en los estados de cuenta de su ROP, pero no necesariamente será algo negativo.

Fondos generacionales cambiarán la forma en la que se invierte el ROP. (Shutterstock/Shutterstock)

Esta posible mayor volatilidad se debe a que las inversiones del ROP ahora estarán vinculadas al ciclo de vida de cada persona. Cuanto más joven se es, mayor tolerancia tiene el afiliado para asumir las volatilidades (cambios de precio) que suelen tener las inversiones con mayor potencial de crecimiento. Esto con el objetivo de que, a largo plazo, el retorno de la pensión sea mayor.

Los fondos generacionales son un modelo en el que los aportes de los afiliados son divididos en cuatro fondos distintos según la generación a la que pertenezcan las personas. Dependiendo de la edad del afiliado, la operadora de pensiones a la que pertenezca le generará una estrategia de inversión acorde al riesgo adecuado para su generación. Es decir, las rentabilidades variarán dependiendo de en cuál canasta esté usted.

A las personas mayores se les aplicará una estrategia más conservadora en la que se priorizarán inversiones menos volátiles como los instrumentos de renta fija (bonos), mientras que a las más jóvenes se les agregarán instrumentos de mayor volatilidad, pero con mayor potencial de crecimiento, como las acciones (renta variable).

LEA MÁS: El ROP cambiará en 2025: esto es lo que tiene que saber sobre los nuevos fondos generacionales

Con el paso de los años el afiliado no se moverá de fondo, sino que el fondo irá adaptándose hacia instrumentos más seguros. Eso no sucede en el esquema actual, sino que todos los afiliados están en un único fondo en que se aplica la misma estrategia de inversión para todos.

Este cambio se origina para tratar de mejorar la tasa de reparto —el monto que va a recibir de pensión— y para minimizar los impactos que pueda tener un periodo de crisis como el del 2022. De hecho, es a partir de la experiencia de dicho año que a la Superintendencia de Pensiones (Supén) se le hizo evidente la necesidad de un cambio.

“La tasa de reemplazo se vio afectada en el segmento de los menos jóvenes (las personas mayores) hasta en un 7%, mientras que en los más jóvenes, personas de 20 o 30 años, la afectación fue cercana al cero. ¿Qué mensaje claro tenemos ahí? Que efectivamente no podemos seguir con un modelo de un solo fondo” mencionó Adrián Pacheco, intendente de Pensiones, en un foro sobre fondos generacionales organizado por la Supén el 14 de noviembre.

Supén organizó foro sobre fondos generacionales. En la fotografía de izquierda a derecha: Ana María Brenes, gerente de BAC Pensiones, Marco Vargas, gerente de BN Vital, Róger Porras, gerente de Popular Pensiones, Gregori Quirós, gerente de Vida Plena, Mauricio Rojas, gerente de BCR Pensiones y Héctor Maggi, gerente de la OPC-CCS, (Luis Cardoce/Luis Cardoce)

En el evento participaron también los gerentes de las seis operadoras de pensión complementaria (OPC) del país, los cuales concluyeron que el cambio es un paso en la dirección correcta.

No obstante, los ejecutivos resaltaron la importancia de que la ciudadanía comprenda que la volatilidad no va a desaparecer y que se trata de una condición recurrente cuando se maneja un fondo pensado para crecer en el largo plazo, aún cuando haya caídas a mitad de camino, como es el del ROP.

“Las volatilidades siempre van a existir en el mercado, yo creo que eso es importante tenerlo claro: no es que con los fondos generacionales van a dejar de existir volatilidades, siempre van a haber”, comentó Róger Porras, gerente de la OPC Popular Pensiones.

LEA MÁS: ¿Quedó atrás la tormenta en pensiones del 2022? Así se movió el ROP en el primer semestre del 2024

En esto coincidió también Ronulfo Jiménez, economista que participó en el foro. “Los temas del 2022 se van a repetir, 100% seguro. No sé si mañana o en cinco años, pero probablemente en la vida de una persona que contribuye 30 o 40 años van a verse unos tres, cuatro o hasta cinco eventos como el del 2022. Los fondos generacionales les van a ayudar a amortiguar eso, pero no lo va a eliminar, eso tenemos que tenerlo presente” expuso Jiménez.

Próximos cambios

Durante el foro también se conversó sobre la posible necesidad de ampliar el límite que actualmente tienen las inversiones del ROP para salir del país. La regulación dispone que las inversiones en instrumentos extranjeros no pueden sobrepasar el 50% del portafolio.

Ese límite podría quedarse corto dado que los fondos generacionales van a demandar un mayor porcentaje de colocación en renta variable (para los más jóvenes), la cual es escasa en Costa Rica, donde prima la renta fija, principalmente en instrumentos del Ministerio de Hacienda y el Banco Central.

Rocío Aguilar, jerarca de Supén, mencionó que los fondos generacionales podrían ser un catalizador para, a través de una nueva demanda, dinamizar el mercado de valores costarricense y que así se genere más renta variable.

No obstante, Jiménez no fue tan optimista. “(Al desarrollo del) mercado de valores yo no le tengo fe. Cuando la ley se formuló allá en el año 2000 (la creación del ROP), pensábamos que en dos décadas iba a existir un desarrollo del mercado valores, que iba a haber más mercado de acciones, pero ocurrió lo contrario: en ese momento habían más empresas emisoras de acciones y ahora desapareció casi todo eso”, dijo.

El economista recomendó reinterpretar ese límite del 50% para permitir que más inversiones puedan hacerse en el extranjero.

Por su parte, Porras comentó que la operadora ha hecho cálculos y encontraron que, de invertir hasta un 65% del portafolio internacionalmente, las personas más jóvenes podrían mejorar su tasa de reemplazo hasta en 500 puntos base.