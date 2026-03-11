¿Es 2026 un buen año para comprar carro en Costa Rica? Esto dicen los indicadores y los expertos

Una inflación en números bajos, tasas de interés controladas y un tipo de cambio en valores históricamente bajos ponen sobre la mesa, una vez más, la duda de si 2026 es un buen año para comprar un vehículo nuevo.

Identificar el momento y contexto más adecuado para realizar la compra de un bien puede marcar la diferencia en el impacto sobre su bolsillo, especialmente porque se trata de una deuda que deberá saldar a largo plazo.

El Financiero conversó con expertos sobre el tema para conocer la respuesta a la incógnita. No obstante, la conclusión va más allá de un rotundo sí o no.

Desconfiar de un entorno demasiado estable

Desde el punto de vista macroeconómico, el año presenta señales positivas para quienes evalúan adquirir un vehículo.

Para Josué Rodríguez, asesor financiero, las tasas de interés más bajas en comparación con años anteriores y una inflación controlada, incluso con registros negativos recientes, efectivamente contribuyen a mejorar las condiciones para acceder a financiamiento.

En teoría, esto se traduce en cuotas más accesibles y mayor disposición de los bancos para otorgar crédito.

Sin embargo, advierte que esta situación puede generar una percepción engañosa: que si el banco aprueba un crédito, entonces la compra es financieramente conveniente, lo cual no es totalmente cierto.

“La decisión no debe hacerse desde la posibilidad de acceso al crédito, sino desde la necesidad real de movilidad y la salud financiera del hogar”, explica.

No obstante, para Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), el debate sobre si un año es bueno o malo para adquirir crédito puede ser engañoso.

“El momento adecuado depende más de la planificación financiera de cada persona que del calendario económico”, determinó.

En otras palabras, incluso si las tasas son favorables, endeudarse puede ser una mala decisión si la situación personal no es estable o si el hogar atraviesa un periodo de incertidumbre financiera.

Heber Contreras, coordinador de producto de Isuzu, coincidió en que quienes están valorando la compra de un vehículo deben analizar el contexto económico personal más que esperar “el momento perfecto” del mercado.

“En general, factores como la estabilidad en las tasas de interés, las condiciones de financiamiento disponibles y la capacidad real de pago del comprador son claves para determinar si es un buen momento para adquirir un vehículo”, comentó.

¿Realmente es el mejor momento para usted?

“Aunque en el plano macroeconómico no es un mal momento, tampoco implica que es el mejor para adquirir un vehículo nuevo”.

Así lo describió Diego Benítez, también asesor financiero. A su juicio, aunque la economía se mantiene relativamente estable y con pocas variaciones, existe una diferencia importante según el estado de su bolsillo.

“Actualmente las agencias cuentan con una amplia oferta de vehículos, principalmente eléctricos, así como con beneficios adicionales que buscan favorecer a los consumidores. A esto se suma que las entidades financieras presentan distintas propuestas en cuanto a tasas de interés, en su mayoría a la baja y con plazos amplios”, añadió.

Estas condiciones permiten ofrecer cuotas más accesibles para las personas. Sin embargo, todos estos elementos, aunque relevantes, deben valorarse siempre a la luz de la realidad personal o familiar de cada comprador antes de tomar la decisión de adquirir un vehículo nuevo.

Por ejemplo, existen algunas situaciones en las que endeudarse para comprar un vehículo puede ser especialmente riesgoso.

Una de ellas ocurre cuando el nivel de endeudamiento del hogar supera el 35% del ingreso neto familiar. En ese punto, el margen para enfrentar imprevistos se reduce de forma significativa.

Otra señal es recurrir a préstamos personales para comprar un vehículo; este tipo de crédito suele tener tasas más altas porque no está respaldado por una garantía específica, lo que encarece considerablemente el costo total del financiamiento.

También resulta problemático cuando la decisión se toma únicamente porque “la cuota alcanza”, sin analizar si el gasto encaja dentro de los objetivos financieros del hogar.

El comportamiento del tipo de cambio es otro el factor que puede inclinar la balanza en este 2026.

Con un dólar que se mantiene en niveles históricamente bajos —menos de ¢500—, el precio de adquisición de los vehículos, mayoritariamente tasados en esa divisa, resulta sumamente atractivo para quienes perciben sus ingresos en colones.

Sin embargo, los expertos advierten que firmar una deuda prendaria a cinco o siete años en dólares sin ser generador de esa moneda sigue siendo una apuesta de riesgo; cualquier corrección al alza en el valor de la divisa durante la vida del crédito podría transformar una cuota hoy cómoda en una carga financiera asfixiante.

Este 2026 presenta condiciones macroeconómicas favorables para comprar un vehículo nuevo. (Pexels)

En última instancia, la decisión de estrenar vehículo este año requiere que la aritmética personal supere al entusiasmo del mercado.

Si bien los indicadores macroeconómicos de 2026 ofrecen un escenario de baja inflación y tasas competitivas, la firma final debe darse solo tras realizar una “prueba de estrés” al presupuesto familiar.

No olvide considerar el incremento gradual en la carga tributaria de los modelos eléctricos y el costo de los seguros asociados.

Recuerde: el momento perfecto para adquirir un bien no es cuando la economía del país parece sonreírle, sino cuando su propia planificación le garantiza que el crédito no comprometerá su paz mental a largo plazo.