¿Es 2026 un buen año para comprar carro en Costa Rica? Esto dicen los indicadores y los expertos

Descubra si el 2026 es un buen año para comprar un vehículo en Costa Rica. Expertos detallan qué factores debe analizar antes de endeudarse

Por Marcia Solano Miller

Una inflación en números bajos, tasas de interés controladas y un tipo de cambio en valores históricamente bajos ponen sobre la mesa, una vez más, la duda de si 2026 es un buen año para comprar un vehículo nuevo.








Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

