Finanzas

¿Es 2026 un buen año para comprar casa en Costa Rica?

Expertos explican cómo el estado actual de las tasas de interés, el tipo de cambio y su presupuesto podrían definir la decisión este año

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

Comprar casa suele sentirse como una carrera contra el momento “perfecto”. Cuando las tasas de interés bajan, surge la duda de si es ahora o si podrían caer más; cuando el dólar se mueve o el mercado inmobiliario se activa, aparece una nueva inquietud.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa Ricaviviendacasa2026comprartasastipo de cambio
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.