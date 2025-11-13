Finanzas

Estado de la Nación 2025 advierte sobre coyuntura “atípica” en tipo de cambio e inflación: estabilidad macro no se refleja en bienestar de hogares

Según el estudio, la inflación controlada de Costa Rica no es congruente con el crecimiento, la equidad y competitividad actuales

Por Marcia Solano Miller

El Informe Estado de la Nación 2025 alerta que la apreciación del colón frente al dólar afecta la competitividad del sector exportador costarricense, un motor clave del crecimiento económico.








