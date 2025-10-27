Estas son las 6 tarjetas de crédito que le dan beneficios por comprar en supermercados en Costa Rica; vea los puntos y ‘cashback’ que ofrecen

Tomar un carrito de supermercado y caminar por los amplios pasillos para llenar la despensa del hogar se convirtió en toda una experiencia, especialmente cuando de ofertas, descuentos y novedades se trata. ¿Pero sabía que hay tarjetas de crédito que le dan beneficios por hacer este tipo de compras?

Apartar el dinero para hacer la compra es una prioridad en la mayoría de familias, quienes no pueden negar lo bienvenido que puede llegar a ser tener beneficios extra para no vaciar la cuenta por completo en ese momento del mes.

Algunas tarjetas de crédito dan puntos por compras e supermercados. (Shutterstock/Foto)

Con el fin de responder a esta demanda, las entidades financieras en el país se dieron a la tarea de ofrecer tarjetas con ganancia de puntos por compras para incentivar a sus clientes. Aquí le contamos sus recompensas.

Cabe destacar que solo se consideraron las que otorgan ventajas explícitas en supermercados, es decir, se descarta la acumulación general en comercios afiliados. El Financiero contactó a 13 de las principales entidades financieras del país para conocer su oferta, sin embargo, solo tres bancos contaban con estos beneficios exclusivos.

Tarjetas EconoMía BAC

Ofrecen la obtención de hasta un 4% de CashBack en compras realizadas en supermercados, minisúpers, pulperías y otros establecimientos similares, así como en farmacias, clínicas, hospitales y laboratorios.

En veterinarias, tiendas de servicios para mascotas, restaurantes y comida rápida también permiten guardar un 2%.

Además, permiten realizar compras a tasa cero en cuotas mensuales fijas en comercios seleccionados, así como trasladar compras a minicuotas con intereses preferenciales.

Incluye un seguro por pérdida, robo o fraude, que cubre el total de cargos no reconocidos, ya sea por compras en línea o robo de productos, con un costo desde $7,25 mensuales. También ofrece acceso al Lounge BAC del Aeropuerto Juan Santamaría por $20 más Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Para canjear el CashBack de la tarjeta, disponible en dólares o colones, se requiere acumular un mínimo de ¢15.000, pero debe considerar que esos puntos vencen cada dos años, por lo que tendrá ese plazo para solicitar el retiro del acumulado. El monto máximo acumulable mensual es de ¢22.000 y el anual es de ¢264.000.

Está disponible en su versión de American Express y Visa con los mismos beneficios y requisitos. Sin embargo, algunas promociones, descuentos o alianzas pueden estar vinculadas exclusivamente a la marca.

El porcentaje o cantidad de puntos acumulados varía según la tarjeta de cada entidad financiera. (Jose Cordero)

Walmart BAC

Las tarjetas Walmart Clásica, Gold y Platinum American Express de BAC Credomatic ofrecen beneficios similares centrados en acumulación de Walmart Cash, financiamiento de compras y protección de pagos, pero presentan diferencias según el nivel de tarjeta.

Permiten acumular un 5% de CashBack en compras realizadas en Walmart, MasxMenos, MaxiPalí y Palí, así como un 1% en otros comercios.

También ofrecen la posibilidad de comprar a tasa cero en artículos seleccionados hasta por 18 meses y trasladar compras a minicuotas de hasta 48 meses con tasa de interés preferencial.

Incluyen seguro contra pérdida, robo o fraude con cobertura del 100% de cargos no reconocidos y acceso al Lounge BAC del Aeropuerto Juan Santamaría al pagar $20 más IVA.

Cada mes se puede acumular hasta ¢39.200 en Walmart Cash, los cuales se canjean directamente en cualquiera de estos supermercados.

Las diferencias entre cada una están sujetas a sus reglamentos y las condiciones específicas de cada cliente.

PriceSmart Visa​ BAC

Permite acumular un 10% de PriceCash al pagar la membresía del club PriceSmart, un 5% en compras dentro de los clubes del supermercado, un 3% en compras realizadas por medio de Mi Viaje y un 1% en otros comercios.

También brinda la posibilidad de realizar compras a tasa cero a seis meses en artículos seleccionados dentro del supermercado y trasladar compras a minicuotas con interés preferencial en comercios autorizados.

Incluye seguro por pérdida, robo o fraude con cobertura del 100% de cargos no reconocidos, compras en internet o robos de productos, con un costo desde $7,25 mensuales. También brinda acceso al Lounge BAC del Aeropuerto Juan Santamaría pagando $20 más IVA.

Los puntos acumulados, que vencen cada 24 meses después de la fecha de compra, pueden cambiarse por artículos dentro de los clubes PriceSmart, por el pago de la membresía o, si lo prefiere, es posible retirarlos en efectivo en las cajas de la empresa. La acumulación máxima es de ¢51.000 mensuales y ¢612.000 anuales.

Para solicitar cualquiera de estas tarjetas de BAC se requiere ser mayor de 21 años y presentar cédula de identidad vigente. El ingreso mínimo para nacionales es de ¢400.000 mensuales o su equivalente en dólares, tanto para asalariados como para independientes.

En el caso de extranjeros, es de ¢800.000 para asalariados y ¢1.000.000 para independientes. Los primeros deben presentar la orden patronal y los segundos una certificación de ingresos.

Auto Mercado BAC

La Tarjeta Auto Mercado permite a los clientes obtener un 5% de CashBack en Auto Mercado, Vindi y Zoomies (10 puntos) por cada ¢300 gastados.

En restaurantes y comida rápida se acumulan 4 puntos por cada ¢300, equivalente a un 2%, y en otros comercios se obtienen 2 puntos por la misma cantidad, igual a un 1%.

La acumulación máxima de puntos es de 30.000 puntos Auto Frecuente. Para usar la tarjeta es necesario ser miembro del Programa Auto Frecuente de Auto Mercado. Los puntos acumulados se pueden redimir en compras realizadas en Auto Mercado o en Vindi.

Está disponible en su versión Gold y Platinum; Mastercard y American Express.

Aunque muchas entidades ofrecen acumulación en todos los comercios afiliados, solo se consideraron las tarjetas que otorgan ventajas exclusivas en supermercados. (Shutterstock)

PremiaSuper de Banco Promerica

Por cada ¢100 de gasto en supermercados del país se obtienen tres Puntos Cash.

Los mismos pueden canjearse si se trasladan a la deuda de la tarjeta y se solicitan en efectivo con una comisión del 7%. Después, pueden utilizarse en comercios afiliados o enviarse a programas Line Up o Spice Up (lealtad de AR Holdings) para recibir un 25% adicional.

Asimismo, destacan seis meses con cero intereses en gastos de mantenimiento y mejoras al hogar, adelantos de efectivo, tarjetas adicionales sin costo y con límite a elección; acceso a la red de cajeros VISA Plus y ATH, así como calendarización de cargos automáticos como agua, electricidad, teléfono o cable.

Por otro lado, permite comprar saldos de otras tarjetas de crédito con tasa de interés y plazo preferencial, acceso a seguros, tarjeta adicional virtual con límite de crédito definido, plan Protección Total, pagos a 60 meses y asistencia al cliente.

Los Tarjetahabientes de la versión Super Platinum tienen acceso al VIP Lounge del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Para solicitarla es necesario llenar el formulario de tarjeta de crédito, ingresar datos personales de identificación, correo, teléfono y domicilio, proporcionar información laboral incluyendo lugar de trabajo, puesto y salario aproximado.

Davipuntos de Davivienda

La Tarjeta de Crédito Davivienda permite acumular 2,5 puntos por cada dólar gastado en supermercados, restaurantes y tiendas departamentales, y 1,25 por dólar en otros comercios.

Se pueden redimir en compras a través de su página web, donde los productos se adquieren desde casa con financiamiento de hasta 18 meses sin intereses.

Para solicitar la tarjeta se requiere una copia del documento de identidad (cédula o DIMEX), firma del formulario del Centro de Información Crediticia (CIC), una declaración de deudas comerciales y formulario Conozca a su Cliente completo.

Los asalariados nacionales deben presentar orden patronal o constancia, y extranjeros también un extracto de cuotas de la CCSS. Los trabajadores independientes deben presentar certificación de ingresos y declaración de renta.