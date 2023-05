Estas son las proyecciones para Costa Rica en inflación, tipo de cambio y crecimiento económico para el 2023

Las proyecciones económicas para este 2023 mejoraron respecto a lo que se pensaba en enero y diciembre pasados. En ese momento la recuperación se vislumbraba como un proceso más lento, pero ahora la inflación y la producción tendrán mejores niveles en los meses próximos.

No todo lo que brilla es oro, tanto el Central como especialistas consultados advierten que en el caso de la inflación influye el denominado efecto base, es decir, a partir de este momento y por algunos meses más la comparación se hará contra porcentajes más elevados.

Las proyecciones 2023 del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la empresa Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa) e INS Valores respecto a inflación, tipo de cambio y crecimiento económico son las que se toman en cuenta.

En un artículo publicado por El Financiero el 25 de diciembre de 2022 –que contenía las previsiones de estas tres entidades–, en términos generales, se proyectaba que la inflación iba a estar por encima del rango de tolerancia establecido por la autoridad monetaria, que es de ±1 punto porcentual alrededor de la meta de inflación de 3%.

Con respecto al tipo de cambio, el director de Cefsa y economista, Daniel Ortiz, consideró, en aquel momento, que el tipo de cambio se iba a mover más hacia el lado de los ¢600, que de los ¢700.

Recordemos que el 21 de junio de 2022, el promedio ponderado del precio del dólar en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) alcanzó un punto máximo de ¢696,76 y varios intermediarios llegaron a vender la divisa por encima de los ¢700 en sus ventanillas; mientras que el 29 de diciembre (la última sesión de negociación en 2022) el dólar se cotizó, en promedio, en ¢597,34.

Por otro lado, a finales de 2022 se proyectaba que el crecimiento económico de Costa Rica en este 2023 podría ser igual o menor al 3%.

Sin embargo, al 3 de mayo de 2023, se prevé que este año la inflación retornaría al rango meta de manera anticipada, el tipo de cambio estaría por debajo de los ¢600 y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional sería mayor al 3%.

Inflación retornaría al rango meta Copiado!

En diciembre de 2022, los modelos de la autoridad monetaria proyectaban que la inflación general y la subyacente retornarían al rango de tolerancia alrededor de la meta hasta en el primer semestre de 2024.

En el Informe de Política Monetaria (IPM) de abril 2023, publicado el 30 de abril y presentado el 3 de mayo, los modelos del Banco Central de proyección de la inflación indican que para el segundo trimestre del presente año, tanto la inflación general como la subyacente ingresarán al rango de tolerancia.

No obstante, en el balance de riesgos la entidad advirtió que en este momento existe una mayor probabilidad al alza.

… la proyección de la inflación general del 2023, en mayor medida que la subyacente, reflejará un “efecto base” en el segundo y tercer trimestre. Esto debido a que el choque inflacionario del 2022 se manifestó con mayor fuerza entre febrero y agosto de ese año (en este último mes alcanzó la variación máxima interanual, de 12,1%), por lo cual es altamente probable que la caída de la inflación general se acentúe en esos dos periodos al comparar los altos valores del IPC observados en 2022 con las nuevas observaciones. Esto potencialmente llevaría a valores por debajo del límite inferior (3%) del rango de tolerancia en el tercer trimestre, para posteriormente retornar a ese rango hacia finales del 2023. — Informe de Política Monetaria, abril 2023

La tendencia central estima que la inflación general va a estar cerca del 0% en el tercer trimestre de este año, y hay probabilidad de que el indicador registre variación negativa; explicó el presidente de la autoridad monetaria, Róger Madrigal, durante la conferencia de prensa realizada el 3 de mayo para presentar el IPM de abril de 2023.

“Cuando comparamos la alta inflación del año pasado con las de este año, vamos a tener inflación baja este año (...) Habrá la posibilidad de que la inflación inclusive en algún mes particular sea negativa. ¿Que eso es duradero? La respuesta es no. Muy ‘probablemente’ es un efecto muy transitorio porque no es que bajaron las cosas de ahora, sino que fue muy alto el de hace un año”, comentó el presidente del BCCR.

Por otro lado, Freddy Quesada, gerente general de INS Valores, recordó que a finales de 2022 la proyección del puesto de bolsa era que la inflación se iba a acercar al rango meta, mas no iba a ingresar. Ahora consideran que este indicador va a ubicarse, muy probablemente, en la parte alta del rango meta, eso sería entre 3% y 4%.

Para Quesada uno de los factores relevantes en este movimiento fue la Tasa de Política Monetaria y los incrementos aplicados. “Los ajustes externos en materias primas ejercen menor presión sobre los precios de los productos y servicios, y por otro lado que lo relacionado con el tema de abastecimiento, transporte, contenedores, por ejemplo, cadenas de logística, también se han marchado”.

Para el representante de la firma Cefsa, Daniel Ortiz, es importante evitar las malas interpretaciones respecto a la inflación y pensar que esta descendió porque también los precios de bienes y servicios lo hicieron, cuando en realidad lo que se manifiesta en las cifras es el efecto de una base muy alta en la comparación con una medición reciente más baja. “Los precios hoy son mayores a los que tuvimos en el primer trimestre del año pasado”, explicó.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) más reciente, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) el pasado 12 de abril, muestra que la inflación general está cerca de ingresar al rango meta, pues a marzo de 2023 el indicador registró una variación interanual de 4,42%; es decir, se situó solo 0,42 puntos porcentuales por arriba del límite superior de este rango.

De esta forma, el indicador contabilizó su séptimo mes consecutivo en descenso tras haber alcanzado un máximo de 12,13% en agosto de 2022.

Para controlar la inflación, la Junta Directiva del Banco Central aumentó la Tasa de Política Monetaria en 8,25 puntos porcentuales, entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, para ubicarla en 9%.

La TPM se mantuvo en 9% desde el 27 de octubre de 2022 hasta el 15 de marzo de 2023.

Tras la segunda reunión de política monetaria de este año, realizada ese 15 de marzo, la junta directiva del BCCR decidió disminuir el indicador en 0,5 puntos porcentuales. Posteriormente, el 20 de abril, aprobaron otra disminución en la TPM, pero esta vez fue de 1 punto porcentual.

De esta manera, desde el 21 de abril, la Tasa de Política Monetaria se ubica en 7,5%.

El BCCR hará los ajustes requeridos en la TPM para que la inflación retorne a valores coherentes con la meta en el mediano plazo. Lo anterior basado en un análisis prospectivo de los determinantes de la inflación (entre ellos la brecha del producto, las expectativas de inflación y posibles efectos inflacionarios de segunda ronda). — Informe de Política Monetaria, abril 2023

Tipo de cambio por debajo de los ¢600 Copiado!

Desde enero y hasta los primeros días de mayo el 2023 registra una apreciación del colón. En Cefsa resumieron que el tipo de cambio es un precio más en la economía y se determina con los factores de oferta y demanda, “y lo que estamos viendo este año es una oferta significativamente mayor que la que tenemos en esta demanda”, indicó Ortiz.

“Es un tipo de cambio, eso sí, que lo vamos a ver con la variabilidad con la que lo hemos visto desde el año pasado. Es un tipo de cambio que fácilmente sube ¢5, ¢6 en un día y también los baja. También, uno ve al Banco Central muy tranquilo con los valores del tipo de cambio por debajo de los ¢600″, consideró.

Por otro lado, Luis Liberman, economista y exvicepresidente de Costa Rica, mencionó que un aspecto a tomar en cuenta en el comportamiento que puede tener el tipo de cambio es que si los mercados externos se vuelven atractivos nuevamente, dependiendo de lo que haga la Fed, puede volverse atractivo para los fondos de pensiones empezar a sacar dólares otra vez.

“Una parte de dónde puede andar el tipo de cambio también depende de lo que pase en los mercados internacionales para algunos de los capitales que han regresado al país para ponerlos en colones porque es muy atractivo. En algún momento las tasas de interés de mediano plazo en el extranjero cambian, es muy posible que haya una salida de capital. Entonces, es muy difícil predecir eso en este momento”, resaltó Liberman.

Pese a esto, y a como ven las cosas hoy, desde la firma proyectan que el precio del dólar no superaría los ¢600 este año.

En diciembre de 2022 INS Valores veía una ligera devaluación del colón entre el 2% y el 3% pensando en que la economía no iba a ser “tan” fuerte y que el turismo no se iba a recuperar de la manera en cómo ha sucedido.

Pero viendo la recuperación de algunas variables que afectan directamente el ingreso de divisas y por lo tanto el tipo de cambio, Freddy Quesada considera que no habrá una devaluación importante o del todo no va a haber. “Perfectamente vamos a ver una revaluación de la moneda (nacional), sin embargo, no creo o no consideramos que esta sea importante”, mencionó el gerente general del puesto de bolsa.

Turismo, ingreso de divisas, inversión extranjera directa y la expectativa, porque no necesariamente los dólares de la deuda externa entran al mercado directamente, pero sí, generan una expectativa relevante en los agentes económicos; nos hace pensar que el tipo de cambio perfectamente se puede ubicar entre ¢560 y ¢570 para el cierre de año. — Freddy Quesada, gerente general de INS Valores

En lo que va de este 2023 el promedio ponderado del precio del dólar en el Monex pasó de estar en ¢596,10 el 2 de enero (primera sesión de negociación de este año), a ¢545,89 el miércoles 3 de mayo; lo cual implica una caída de ¢50,21.

Al comparar el precio que el dólar alcanzó el 3 de mayo de 2022 en el Mercado de Monedas Extranjeras con el de la misma fecha de 2023, la merma en el valor de la divisa aumenta su magnitud: ¢121,65.

El jerarca del Banco Central reiteró que el tipo de cambio responde al comportamiento del mercado. “En la medida de lo posible, el banco dejará que sea el mercado, mientras se comporte de una manera ordenada”, comentó en la conferencia de prensa que se realizó para presentar el IPM.

Crecimiento económico mayor al 3% Copiado!

En el Informe de Política Monetaria presentado el 3 de mayo de 2023, se expone que la economía nacional crecerá un 3,3% en el presente año. Esto significa una mejora de 0,6 puntos porcentuales (p. p.), respecto a las previsiones de octubre de 2022 y las de enero de 2023.

“Para el 2023 se estima una mayor demanda tanto externa como interna. En la primera, principalmente, por implementos médicos, servicios empresariales e informáticos, mientras que, en la segunda, por la mejora en el ingreso disponible dada la ganancia en términos de intercambio. Si bien se proyecta un menor crecimiento en la afluencia de turismo, que afectará a las actividades de hoteles, restaurantes y transporte, su tasa de crecimiento seguirá alta (9,2% desde 11,4% supuesto en enero pasado)”, detalla el IPM de abril.

En INS Valores consideran que la revisión al alza del Banco Central tiene sentido, pues observan más dinamismo en algunos sectores como: construcción, comercios, servicios y turismo, a pesar de la revaluación de la moneda que lo hace perder competitividad.

“Vemos, perfectamente, ese nivel de 3,3% alcanzable de crecimiento de la economía, por lo tanto ese ajuste estaría en línea con lo que nosotros vemos y el Banco Central también ha visto”, dijo Quesada.

A criterio de Daniel Ortiz, director de Cefsa, aunque el Banco Central hace una revisión al alza en el crecimiento del PIB de 2023, no significa una generación de riqueza en toda la economía ni de oportunidades en todos los sectores. “Hay sectores que la están pasando muy feo”, puntualizó.

Las proyecciones en este momento Copiado!

Entidad Inflación Producción Tipo de Cambio BCCR Dentro del rango (2% a 4%) en el segundo trimestre del 2023 3,3% No aplica INS Valores Entre 3% y 4% 3,3% Entre ¢560 y ¢570 Cefsa Parte baja del rango Sin dato Menor a los ¢600 Fuente: Entidades consultadas por EF e IPM.